Memphis Depay ne devrait pas rejouer pour les Corinthians avant la mi-novembre au plus tôt, rapporte la branche brésilienne d’ESPN. L’attaquant de 32 ans s’est blessé à la cuisse il y a un peu plus d’une semaine et reste donc sur la touche pour le moment.

Memphis a contracté cette blessure musculaire dimanche dernier, le 18 octobre, lors d’un entraînement. Il a ainsi déjà manqué le match de championnat du week-end dernier contre Vasco da Gama (défaite 3-2).

Son absence devrait se prolonger. ESPN écrit qu’au centre d’entraînement, en coulisses, « le pessimisme règne quant à la possibilité de le voir revenir pour les matches disputés avant la prochaine trêve internationale ».

Memphis manquera en tout cas le match de championnat contre Mirassol, dans la nuit de vendredi à samedi prochain. Il semble également devoir faire l’impasse sur la rencontre face à São Paulo (dans la nuit du 4 au 5 novembre). Il y a donc de fortes chances qu’il ne soit de nouveau disponible que le 18 novembre, lorsque les Corinthians affronteront Botafogo.

On ne sait pas encore si Memphis est susceptible d’être convoqué en équipe des Pays-Bas lors de la prochaine trêve internationale, ni si cette blessure aura une incidence sur une éventuelle convocation. Lors de la précédente trêve internationale, le sélectionneur Xavi Hernández avait décidé de ne pas le convoquer.

ESPN rapporte également qu’une « atmosphère d’isolement » entoure Memphis au centre d’entraînement des Corinthians. Elle est en grande partie liée à la saga autour de sa prolongation de contrat plus tôt cette année. Son indisponibilité pour l’équipe en cette période où le club lutte contre la relégation n’arrange pas les choses non plus.

Certains joueurs et membres du staff le surnomment ainsi « Mickey », en référence à Mickey Mouse. « Principalement en raison du traitement particulier dont il bénéficie par rapport aux autres joueurs », écrit ESPN.