Le joueur de 23 ans se montre « formidable jusqu’ici, sur le terrain comme en dehors, au Bayern Munich et en équipe nationale. Sa façon de jouer au football : il intercepte les ballons avec une telle facilité. Tout cela rappelle un peu Manuel Neuer », a déclaré Matthäus dans Sky90.

« Par le calme avec lequel il joue le ballon et le remet en jeu, il est même meilleur que Ter Stegen. Avec le ballon, Urbig est beaucoup plus précis, beaucoup plus clair dans ses choix et aussi plus détendu dans ses actions. Et ce, à un si jeune âge. C’est pourquoi j’ai dit qu’il me rappelait le jeune Manuel Neuer », a poursuivi Matthäus (65 ans).

Urbig est (encore) le numéro deux du Bayern derrière Neuer, qui avait commis une énorme bourde samedi à Augsbourg (2-2). Lors du match de Ligue des champions disputé mardi par les Munichois (21 h 00/Prime Video) sur le terrain du Viking Stavanger, l’ancien joueur de Cologne devrait être titularisé dans les buts pour gérer sa charge de travail. Ce serait sa troisième apparition cette saison.

« Il apprend encore auprès de Manuel Neuer et finira par lui succéder, que ce soit au cours de cette saison ou, au plus tard, après celle-ci », a estimé Matthäus. Il pense toutefois « qu’Urbig bénéficiera encore de beaucoup de temps de jeu cette saison. En vue du tournoi de 2028, Urbig a toutes les qualités requises pour devenir le numéro 1 dans les deux équipes. »