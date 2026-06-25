Le risque de retard ou d’interruption de la rencontre de Coupe du monde entre la Tunisie et les Pays-Bas, en raison des conditions météorologiques, ne cesse de croître. Kansas City, qui accueille la rencontre, doit faire face à des intempéries dans les prochaines heures.

Dès mercredi, les prévisions météorologiques étaient déjà défavorables. Depuis, une mise à jour a été publiée par la chaîne locale KCTV5.

Selon cette nouvelle prévision, des orages, des pluies torrentielles, des éclairs et des rafales de vent devraient frapper Kansas City et ses environs entre 16 h et 19 h, heure locale. Le coup d’envoi de la rencontre est pour l’instant prévu à 18 h, heure locale.

Les dernières prévisions indiquent même que l’orage pourrait s’intensifier davantage que prévu pendant la rencontre. Entre 60 et 70 % de probabilités placent encore des orages, de fortes pluies et des éclairs sur la région en fin de soirée.

La pluie est déjà présente sur Kansas City et, selon Fox4 News Kansas City, le FIFA Fan Festival fermera ses portes dès 14 h en raison des intempéries annoncées, soit plus tôt que prévu.

Plus tôt dans la semaine, le match France-Irak avait déjà été interrompu pour cause d’orage, accumulant près de deux heures de retard.

La FIFA ne prend aucun risque météorologique durant cette Coupe du monde : dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de treize kilomètres autour du stade, la rencontre est suspendue trente minutes, et le compte à rebours est réinitialisé à chaque nouvelle décharge électrique.