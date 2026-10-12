Un climat de colère et de mécontentement s'est installé au Real Madrid en raison de l'horaire de son match contre Valence lors de la 12e journée du championnat d'Espagne, après que la Liga a fixé la rencontre au samedi 7 novembre, alors que l'équipe dispute un match européen à l'extérieur quelques jours auparavant.

Selon le quotidien espagnol AS, la dernière décision de la Liga a provoqué un vif mécontentement au sein du Real Madrid, aussi bien chez les joueurs que dans le staff technique ou la direction du club, en raison du peu de temps disponible pour préparer cette rencontre, l'équipe devant affronter l'AEK Athènes en Grèce dans le cadre de la Ligue des champions.

Les joueurs du Real Madrid ont effectué une première séance d'entraînement en vue du déplacement de mardi à Rome, où l'équipe affrontera la Roma mercredi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L'entraînement n'a été marqué par aucune nouveauté notable, les titulaires alignés lors du match de samedi dernier ayant suivi un travail spécifique, tandis que des joueurs comme Rodrygo et Asensio poursuivent leur programme de réathlétisation pour se remettre de leur blessure.

Fait intéressant, les joueurs du Real Madrid disputeront une autre séance d'entraînement mardi à la cité sportive de Valdebebas avant le départ, plutôt que de s'entraîner au Stade olympique de Rome.

Xabi Alonso avait pris la même décision la saison dernière, lorsqu'il avait choisi de ne pas faire travailler ses joueurs à Anfield, expliquant : « C'est ma décision, car nous devons préparer le match et nous préférons le faire dans notre cité sportive, dans notre propre espace, pour ne pas être assiégés par 200 caméras. » Cette décision avait alors suscité un large intérêt.

Mais cette fois, le mécontentement était manifeste au sein du staff technique, chez les joueurs comme à la direction du club, qui n'ont pas compris la dernière décision de la Liga. L'instance a en effet annoncé les horaires des matches de la douzième journée du championnat d'Espagne, révélant que le Real Madrid affrontera l'AEK Athènes dans la capitale grecque le mercredi 4 novembre à 18h45, avant de disputer son match contre Valence le samedi 7 novembre à 21h00.

Pour le Real Madrid, qui regagnera la capitale espagnole aux premières heures du lendemain de son match européen, il ne restera que la soirée de jeudi, si José Mourinho décide d'organiser un entraînement ce jour-là, ainsi que la journée de vendredi pour préparer la réception de Valence, un rendez-vous devenu difficile ces derniers temps.

Selon des sources internes au Real Madrid, cette décision a provoqué « un grand mécontentement et une grande surprise » chez les joueurs et le staff technique, compte tenu de son impact direct sur eux.

Des membres du vestiaire du Real Madrid ont précisé qu'il n'y avait aucun problème à reporter le match au dimanche, d'autant que l'équipe ne disputera aucune compétition européenne ni aucun match de Coupe du Roi la semaine suivante.

En revanche, les quatre autres clubs engagés en Ligue des champions joueront leurs matches de championnat le dimanche 8 novembre : le Real Betis se rendra à Elche à 14h00, puis Villarreal recevra Getafe à 18h30, tandis que l'Atlético de Madrid accueillera le Barça à 21h00 le même jour.

Barcelone, l'Atlético de Madrid et Villarreal disputent leurs matches européens un jour plus tôt, le mardi 3 novembre, et tous à domicile : le Barça recevra Aston Villa, l'Atlético de Madrid affrontera le Bayern Munich et Villarreal sera opposé au Paris Saint-Germain, les trois rencontres étant programmées à 21h00.

Quant au Real Betis, il se déplacera chez le Borussia Dortmund en Allemagne mercredi, à 21h00.

Il convient de souligner que la trêve internationale débutera de nouveau à l'issue de cette journée, ce qui accentue l'incompréhension des dirigeants du Real Madrid quant au fait que le match ne se joue pas le dimanche, ce qui offrirait aux joueurs une marge de récupération supplémentaire. Une nouvelle polémique se profile ainsi en raison du calendrier.







