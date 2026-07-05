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Kylian Mbappe France 2026 World Cup goalGetty
Muhammad Sharaf Eldeen

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Mbappé surpasse à lui seul quatre grandes équipes de la Coupe du monde

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La star du Real Madrid a de nouveau mené les Bleus en quarts de finale

Kylian Mbappé a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Coupe du monde. Après avoir qualifié la France pour les quarts de finale de l'édition 2026, samedi dernier, il a marqué l'unique but de la victoire contre le Paraguay sur penalty.

Son but face au Paraguay ne lui a pas seulement ouvert les portes des quarts de finale ; il a aussi enrichi son palmarès déjà impressionnant en phase à élimination directe, portant à 11 son total de réalisations depuis l’édition 2018.

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Avec ce total, le capitaine des Bleus devance plusieurs sélections de renom sur la même période : il a marqué plus de buts en phase à élimination directe que le Brésil et l’Angleterre (10 chacun), le Portugal (9) et même l’Espagne (4).

Les Bleus ont décroché leur billet pour les quarts de finale grâce à une victoire 1-0, acquise sur penalty, transformé par Mbappé en seconde période. La rencontre, marquée par de fréquentes interruptions et disputée sous une chaleur accablante, a vu le Paraguay s’appuyer sur des duels physiques et des erreurs tactiques pour tenter de contrer le rythme français.

Grâce à ce succès, les Bleus retrouveront le Maroc en quarts de finale, après la victoire des Lions de l’Atlas face au Canada (3-0).


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