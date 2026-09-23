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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
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Mbappé sur les rumeurs autour du Real et d'Olise : je ne lui conseille pas de partir

Mercato
Real Madrid
Bayern Munich
France
Kylian Mbappé
M. Olise
Espagne
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France

Qu'a dit la star du Real Madrid à propos de son coéquipier ?

Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, refuse d'encourager son compatriote Michael Olise, la star du Bayern Munich, à partir, alors que des rumeurs l'ont associé à un transfert vers le club madrilène lors du dernier mercato estival.

De nombreux rapports de presse ont évoqué cet été l'intérêt du Real Madrid pour recruter Olise, notamment après ses belles prestations avec l'équipe de France lors du Mondial 2026, avant que son maintien au club bavarois ne soit confirmé.


Interrogé sur les rumeurs concernant Olise, Mbappé a déclaré dans des propos accordés au journal allemand « Bild » : « J'ai entendu les rumeurs, mais je connais bien cette situation : lorsque j'étais joueur au Paris Saint-Germain, les rumeurs circulaient en abondance. »

Kylian Mbappé estime qu'il serait inconvenant de conseiller à Olise de quitter le Bayern Munich, le joueur international français pouvant encore montrer tout son potentiel avec le club bavarois.

L'attaquant du Real Madrid a poursuivi, selon les propos rapportés par le réseau français « Foot Mercato » : « Je pense qu'il est irrespectueux de conseiller à un joueur de partir. Ce serait injuste envers le Bayern, d'autant plus que le Bayern est un club formidable où Michael peut réaliser de grandes choses. »

Mbappé a ensuite salué les qualités de son coéquipier en sélection des Bleus, déclarant : « Mais une chose est sûre : chaque club au monde rêve de recruter Michael Olise. C'est un joueur exceptionnel. »

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