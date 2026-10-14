Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP
Loai Mohamed
Traduit par

Mbappé s'apprête à battre un record de Messi en Ligue des champions

Kylian Mbappé
L. Messi
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions
France
Argentine
Italie
Espagne

Un centième match marquant pour la star française

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, s'apprête à battre un record remarquable de Lionel Messi, légende du Barça et actuel capitaine de l'Inter Miami, lorsque son équipe affrontera la Roma ce mercredi soir lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Mbappé a disputé 99 matches en Ligue des champions avec trois clubs, à savoir Monaco, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid dans cet ordre, et s'il joue aujourd'hui contre la Roma, il atteindra sa centième rencontre.

Selon les statistiques du site officiel de l'UEFA, Mbappé deviendra le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à atteindre la barre des 100 matches, dépassant ainsi le record de Messi.

Mbappé est âgé de 27 ans et 298 jours, alors que l'Argentin avait atteint sa centième rencontre lorsqu'il évoluait au Barça, à 28 ans et 84 jours.

Mbappé a disputé 99 matches dans la compétition continentale, inscrivant 71 buts, soit une moyenne de 0,71 but par match.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google