Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, s'apprête à battre un record remarquable de Lionel Messi, légende du Barça et actuel capitaine de l'Inter Miami, lorsque son équipe affrontera la Roma ce mercredi soir lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Mbappé a disputé 99 matches en Ligue des champions avec trois clubs, à savoir Monaco, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid dans cet ordre, et s'il joue aujourd'hui contre la Roma, il atteindra sa centième rencontre.

Selon les statistiques du site officiel de l'UEFA, Mbappé deviendra le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à atteindre la barre des 100 matches, dépassant ainsi le record de Messi.

Mbappé est âgé de 27 ans et 298 jours, alors que l'Argentin avait atteint sa centième rencontre lorsqu'il évoluait au Barça, à 28 ans et 84 jours.

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Mbappé a disputé 99 matches dans la compétition continentale, inscrivant 71 buts, soit une moyenne de 0,71 but par match.