Mbappé : « Nous sommes conscients de la qualité du Maroc… et nous allons tout donner pour gagner. »

Kylian Mbappé a affirmé que l'équipe de France était prête à livrer un combat face au Paraguay, soulignant qu'« il faudrait mettre les mains dans le cambouis pour gagner ».

Selon le journal espagnol Marca, l’attaquant a confié depuis la pelouse après la rencontre : « Je pense que nous savions à quel type de match nous allions être confrontés. Je trouve que la rencontre que nous avons disputée aujourd’hui et notre style de jeu étaient très bons. Nous avons prouvé que nous savons produire un football offensif, mais si besoin, nous sommes prêts à mettre les mains dans le cambouis. Pardon pour l’expression, mais cela ne nous dérange pas, pour peu que cela serve la victoire. »

L’auteur du seul but de ce huitième de finale a ajouté qu’ils savaient également « jouer un football pas très propre » et qu’ils l’avaient fait. L’attaquant du Real Madrid a en effet précisé : « Ils pensaient que nous allions venir jouer en smoking, que nous allions nous contenter de jolies combinaisons et de passes en duo… Nous avons gagné, et même dans ce domaine, nous avons été meilleurs qu’eux. »

L’attaquant français a conclu ses propos en soulignant que le plus important désormais était de récupérer en vue du quart de finale contre le Maroc, programmé jeudi prochain à Boston : « Nous allons jouer, nous savons que c’est une très bonne équipe et nous sommes très heureux de les affronter. Nous ferons tout notre possible pour poursuivre notre parcours. »