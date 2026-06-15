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Deschamps MbappeGetty Images
Abobakr El Mokadem

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Mbappé manquera la conférence de presse d’avant-match face au Sénégal. Quelle en est la raison ?

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Kylian Mbappé
N'Golo Kanté
D. Deschamps
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É.-U.

N'Golo Kanté le remplacera.

Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, ne prendra pas part à la conférence de presse d'avant-match qui précède la rencontre des Bleus contre le Sénégal, en ouverture de leur parcours respectif à la Coupe du monde 2026.

Les champions du monde entameront mardi leur parcours dans la Coupe du monde 2026 par un match face au Sénégal.

 Didier Deschamps sera bien présent à la conférence de presse d’avant-match, mais il sera accompagné, non pas de son capitaine, mais de N’Golo Kanté, comme le révèle L’Équipe.

Selon l’instance, cette décision vise avant tout à préserver le confort du joueur : le stade se trouvant à distance du centre d’entraînement, le sélectionneur et son capitaine auraient dû passer plusieurs heures sur la route.

 Afin d'épargner au buteur cette perte d'énergie inutile, la FFF a donc décidé de le remplacer par N'Golo Kanté, qui ne devrait pas être titulaire mardi soir face au Sénégal.

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