Le mystère entourant le déplacement surprise de la star française Kylian Mbappé dans la capitale, Paris, a enfin été levé. Ce voyage avait déclenché une vague de polémiques et de spéculations au sein des coulisses du Real Madrid et au-delà.

Alors que tout le monde attendait de voir les préparatifs du club merengue en vue des échéances à venir, Mbappé a surpris son monde hier mardi avec un voyage éclair en France, où il est parti juste après la fin de la séance d'entraînement matinale au centre sportif de Valdebebas, pour revenir à Madrid le soir même. Un déplacement qui n'a duré que quelques heures, mais qui a suffi à soulever une tempête d'interrogations.

Cette démarche a accentué les critiques adressées à l'attaquant français, d'autant qu'elle est intervenue après une trêve internationale au cours de laquelle Mbappé ne s'est pas montré sous son meilleur jour, que ce soit sur le plan comportemental ou en matière d'image auprès des supporters, ce qui a amené certains au sein du club à afficher un agacement discret.

Mais la vérité, selon ce qu'a révélé le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », semble bien différente de la version véhiculée par les rumeurs, assurant que le voyage avait été convenu au préalable avec la direction merengue.

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Le journal a précisé que le déplacement de Mbappé n'était ni improvisé ni une fuite devant ses obligations, mais qu'il avait été convenu à l'avance et minutieusement planifié avec la direction du Real Madrid.

Le rapport a révélé que l'objectif de la visite était purement humanitaire, Mbappé ayant assisté à un événement caritatif organisé par l'une des fondations qu'il parraine, et passé du temps avec un groupe d'enfants, honorant ainsi un engagement qu'il avait pris depuis longtemps.

Le quotidien a expliqué que la direction du Real Madrid adopte une position équilibrée face à cette affaire : si elle estime que certains des récents agissements de Mbappé méritent d'être revus, elle considère en même temps qu'il y a une exagération démesurée autour de chacun des faits et gestes de la star française, et que son voyage à Paris en est le meilleur exemple.

Mbappé n'a d'ailleurs pas été le seul à s'absenter durant cette période, puisque la même publication a révélé que son coéquipier anglais Jude Bellingham passera deux jours dans la capitale britannique, Londres, pour tourner des engagements publicitaires personnels, soigneusement planifiés pour coïncider avec la période d'arrêt de la production, dans une allusion claire au fait que ce que fait Mbappé entre dans le cadre des engagements personnels autorisés à toutes les stars de l'équipe.







