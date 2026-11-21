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L'association offensive entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham s'est une nouvelle fois imposée au Real Madrid : le duo a permis au club merengue de revenir dans le match face au Celta Vigo, au stade Santiago-Bernabéu, lors de la 13e journée de Liga.

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Le Real Madrid était mené 1-0 lorsque Bellingham a égalisé à la 66e minute, profitant d'une passe décisive de Mbappé depuis l'entrée de la surface de réparation, pour relancer le club merengue dans la rencontre après une période de tentatives en quête de l'égalisation.

Le but de Bellingham est intervenu quelques instants après une action qui aurait pu compliquer davantage la tâche des locaux : le gardien Thibaut Courtois a dû s'interposer pour éviter d'encaisser un deuxième but, seulement 35 secondes avant l'égalisation, selon les détails relevés par le compte statistique espagnol « Mister Chip ».

L'importance de ce but ne s'est pas limitée au retour à égalité. Les chiffres confirment aussi la place qu'occupent Mbappé et Bellingham dans la création des buts de l'autre, Mister Chip ayant révélé que chacun trône en tête de la liste de l'autre en matière de passes décisives en Liga.

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Le statisticien précise que Mbappé est le joueur ayant offert le plus de passes décisives à Bellingham en Liga, avec 3 offrandes, autant que le Brésilien Rodrygo. Les deux joueurs se partagent ainsi la première place des passeurs de la star anglaise dans la compétition.

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À l'inverse, Bellingham est le joueur ayant délivré le plus de passes décisives à Mbappé en Liga, ce dernier ayant marqué 3 buts sur des services de l'Anglais, à égalité avec le Brésilien Vinícius Júnior, qui a lui aussi signé le même nombre de passes décisives pour son coéquipier français.

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Mbappé a été tout proche de marquer lui-même lors de ce match, lorsqu'il s'est présenté pour tirer un penalty en faveur du Real Madrid à la 39e minute, mais il a envoyé le ballon au-dessus de la barre. Une scène inédite pour la star française : c'est la première fois qu'il tire un penalty hors du cadre depuis son arrivée chez les Merengue en provenance du Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid s'est finalement imposé difficilement 2-1, grâce au but de Bellingham puis au coup de griffe du nouveau buteur Carlos Espí (85e), fidèle à son habitude de sauver les Merengue dans les dernières minutes et de récompenser son entraîneur José Mourinho, qui croit en sa capacité à peser sur le résultat malgré un temps de jeu de quelques minutes seulement en sortie de banc.

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Le Real maintient la pression sur son rival Barcelone, avec lequel il est désormais à égalité de points (33 chacun), avant que Barcelone ne dispute son match de la même journée, demain dimanche après-midi, face à Villarreal.

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