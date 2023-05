Mbappé est-il le joueur de l'histoire de la Ligue 1? Les avis divergent

Alors qu'il va être élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, Mbappé est-il le meilleur de tous les temps? Les avis de plusieurs experts divergent.

Dimanche, Kylian Mbappé remportera le trophée UNFP de meilleur joueur de la saison de Ligue 1 pour la quatrième fois consécutive, du jamais vu dans l'histoire de ces récompenses. Dans le même temps, le Parisien tente de renverser les records de Just Fontaine (nombre de buts inscrits sur une saison) et Jean-Pierre Papin qu'il peut égaler si il remporte un cinquième Soulier d'Or en Ligue 1. Des performances et récompenses suffisantes pour le considérer comme le meilleur joueur de l'histoire du championnat français? Plusieurs experts se sont penchés sur la question.

Mbappé, le meilleur de l'histoire de la Ligue 1?

Pour Alain Giresse, ancienne légende du championnat français et des Bleus et actuellement sélectionneur du Kosovo, Kylian Mbappé fait clairement partie de discussion : « Intrinsèquement, le meilleur pour moi, c'est Michel Platini, et c'est aussi un choix émotionnel et amical. Mais celui qui s'est exprimé au top de ses possibilités dans le championnat, c'est forcément Kylian. Platini et Zidane étaient plus forts à la Juventus et au Real Madrid que dans le championnat français, Thierry Henry aussi. Et Mbappé peut encore largement progresser. »

Le Parisien est également cité par Michel Cymes, animateur radio-tv et supporter du PSG : « Je mets Mbappé en 1 et Zlatan Ibrahimovic en 2. Kylian pour sa technique, Ibra pour son charisme hors normes. » Frédéric Thiriez, patron du football professionnel entre 2002 et 2016, aborde également le rôle de la personnalité d'un joueur : « Je choisis Didier Drogba. Ce n'était pas seulement un très bon joueur mais un beau joueur et un homme de grande qualité. Et derrière, je placerais Ibrahimovic, une personnalité sensationnelle. Et Mbappé comme l'incontestable numéro 1 aujourd'hui, footballistiquement et humainement. »

D'autres noms plus ronflants et importants

Mais tout le monde n'est pas de cet avis. De son côté, Grégoire Margotton, commentateur des Bleus sur TF1, veut éviter la culture de l'instant : « Mbappé est encore au début de sa carrière donc ça ne peut pas être lui. Ce n'est pas encore l'heure de faire les comptes avec lui, il est donc hors concours à mes yeux. Le plus fort que j'ai vu jouer, c'est Ronaldinho. Derrière, il y a forcément Ibrahimovic, Messi et Juninho, des joueurs pour qui on a envie d'acheter sa place. » Ronaldinho, c'est aussi le choix de Gervais Martel, ancien président lensois : « Il est dans ma mémoire, avec des gestes impensables. Mbappé va le devenir mais il est encore jeune. »

Didier Roustan, ancien présentateur de Téléfoot, se montre plus surprenant dans ses ressentis : « Josip Skoblar et Safet Susic sont les deux joueurs qui m'ont le plus marqué, deux talents particuliers. Mbappé est dans une équipe archi dominante, ce n'était pas le cas de ces deux là. Je citerais aussi Papin et Juninho. » Il se montre même relativement critique envers le Parisien : « Mbappé a tellement d'occasions dans un match et s'est donc normal de marquer autant. Mais, en réalité, il a autant de buts marqués que d'occasions ratées. Si il réalisait les mêmes choses dans une équipe moins dominante, il serait le premier nom que je citerais. Puis il est fort jeune par rapport à mon vécu du championnat. »