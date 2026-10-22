Mbappé en tête de l'équipe type de la Ligue des champions, absence totale des joueurs du Barça

L'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a dévoilé ce jeudi l'équipe type de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, qui réunit plusieurs des stars les plus marquantes de la semaine, au premier rang desquelles le Français Kylian Mbappé, l'Anglais Harry Kane et son compatriote Declan Rice.

L'équipe type des journées de la Ligue des champions est choisie par le groupe des observateurs techniques de l'UEFA.

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La ligne d'attaque a vu la présence de Mbappé, la star du Real Madrid, après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire contre Leipzig sur le score de (4-1), aux côtés de Kane, l'attaquant du Bayern Munich, lui aussi buteur et passeur lors du match nul face à Arsenal (2-2).

Quant au poste de gardien de but, il est revenu au Suisse Yann Sommer, la star du club belge du Club Bruges, après sa contribution à la victoire de son équipe face à son hôte, le Lens français, sur un score de trois buts à zéro.

L'équipe type de la troisième journée se présente comme suit :

Gardien de but : Yann Sommer (Club Bruges).

Ligne défensive : Carlos Augusto (Inter Milan), Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven), Xavier Mbuyamba (LASK Linz).

Ligne médiane : Declan Rice (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Nico Paz (Côme), Scott McTominay (Naples), Désiré Doué (Paris Saint-Germain).

Ligne d'attaque : Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich).

Cinq équipes occupent actuellement la tête du classement de la compétition avec 9 points, à savoir, dans l'ordre : le Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, le Real Madrid et le Real Betis.



