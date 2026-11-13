Mbappé en tête d'une liste noire, une star du Barça troisième

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Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, laisse la même impression à chaque match qu'il dispute : il est capable de marquer un but venu de nulle part, surtout lorsqu'il part sur le côté gauche et frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Mais, dans le même temps, il gâche de nombreuses occasions nettes.

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Le quotidien Sport, dans un rapport, a indiqué que Mbappé a inscrit 13 buts en Liga, mais qu'il partage avec Tierno Barry, le joueur d'Everton, la tête du classement des joueurs ayant gaspillé le plus d'occasions franches dans les cinq grands championnats européens, avec 16 occasions.

En prenant en compte toutes les compétitions au niveau des clubs, Mbappé occupe la deuxième place parmi les buteurs des cinq grands championnats européens, avec 17 buts, et il n'est devancé que par Raphinha.

Ainsi, Kylian Mbappé est en tête du classement des occasions gaspillées en Liga, avec 16 occasions.

En Liga, l'écart entre lui et le reste des joueurs semble important. En effet, Orri Óskarsson, le joueur de la Real Sociedad, arrive derrière Mbappé, avec 9 occasions franches gaspillées.

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Quant à Karim Adeyemi, le joueur du Barça, il occupe la troisième place en Liga, avec 8 occasions gaspillées, tandis que Raphinha, Lamine Yamal et Ayoze Pérez, le joueur de Villarreal, sont à égalité avec 7 occasions chacun.

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Ainsi, le joueur du Real Madrid devance de 7 occasions celui qui le suit dans le classement, un écart qui invite à regarder au-delà de son bilan offensif.

La comparaison européenne place le joueur du Real Madrid aux côtés de Tierno Barry, le joueur d'Everton, avec 16 occasions gaspillées chacun, tandis que Donyell Malen, le joueur de la Roma, est en tête du classement de la Serie A avec 15 occasions.

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En revanche, les chiffres enregistrés en France et en Allemagne présentent un écart plus important ; en effet, Elye Wahi, le joueur de Nice, a gaspillé 9 occasions franches en Ligue 1, tandis qu'Ermedin Demirović, le joueur de Stuttgart, Serhou Guirassy, le joueur du Borussia Dortmund, et Harry Kane, le joueur du Bayern Munich, ont gaspillé 8 occasions chacun en Bundesliga.

Une tendance qui dure depuis son passage au Paris Saint-Germain

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Ce paradoxe se répète depuis l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. Lors de la saison 2024-2025 de la Liga, lorsqu'il a remporté le Soulier d'Or, il a terminé la compétition en tête du classement des buteurs avec 31 buts, et a également terminé en tête du classement des joueurs ayant gaspillé le plus d'occasions franches.

Selon le site Fotmob, Mbappé a gaspillé 29 occasions franches, contre 23 pour Robert Lewandowski et 20 chacun pour Alexander Sørloth et Raphinha.

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Lors de sa première saison en Liga, Mbappé a déjà prouvé qu'une production offensive exceptionnelle peut coïncider avec le gaspillage d'un grand nombre d'occasions disponibles.

Et la saison dernière, le joueur français est revenu en tête de cette statistique, après avoir gaspillé 21 occasions franches en Liga lors de la saison 2025-2026, devançant Ferran Torres, qui a gaspillé 20 occasions, ainsi que Georges Mikautadze et Vedat Muriqi, qui ont chacun gaspillé 19 occasions.

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Ainsi, les 16 occasions qu'il a gaspillées en ce début de saison prolongent une tendance qui l'a accompagné lors de ses deux premières saisons sous le maillot du Real Madrid. Le joueur français se retrouve désormais à seulement 5 occasions d'égaler le total des occasions que lui attribue le site Fotmob en Liga la saison dernière.

Mais ce phénomène remonte aussi à son passage au Paris Saint-Germain. En effet, lors de la saison 2022-2023 de la Ligue 1, Mbappé était également en tête de ce classement, après avoir gaspillé 28 occasions franches, avec deux occasions d'avance sur Folarin Balogun.

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La comparaison avec Raphinha

La société Opta, spécialisée dans la fourniture de données et de statistiques sportives, considère que les occasions franches sont les situations qui offrent à un joueur une occasion particulièrement favorable de marquer, comme certains cas de face-à-face avec le gardien ou les tirs de près où le joueur ne subit pas une forte pression défensive.

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Les penalties entrent également dans cette catégorie. Et une occasion franche peut se terminer par un arrêt du gardien, c'est pourquoi la statistique ne se limite pas aux tirs qui sortent du cadre.

De plus, la capacité de Mbappé à parvenir à de telles situations représente en elle-même une partie de sa valeur en tant qu'attaquant.

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Le tableau des buts attendus que propose le site Fotmob en Liga révèle un autre paradoxe lorsqu'on compare Mbappé à Raphinha.

Mbappé a inscrit 13 buts sur un total de 14,6 buts attendus, soit un écart négatif de 1,6 but. En revanche, Raphinha a inscrit 15 buts sur un total de 11,2 buts attendus, dépassant sa moyenne attendue de 3,8 buts.

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Ainsi, le joueur du Barça a réussi à inscrire un plus grand nombre de buts bien qu'il dispose d'un total d'occasions offensives attendues inférieur.

Les buts attendus sont utilisés pour estimer la probabilité que chaque tir se transforme en but, en fonction de ses caractéristiques, comme la distance par rapport au but et l'angle de tir.

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En fin de compte, le Real Madrid possède un buteur capable de maintenir une série de buts sur 7 matchs consécutifs, comme l'ont prouvé ses derniers résultats.

Mais le grand nombre d'occasions qu'il obtient laisse une marge pour lui réclamer davantage d'efficacité. Car même lorsqu'il marque de manière presque habituelle, il gaspille encore suffisamment d'occasions pour partager la tête d'une statistique qu'aucun attaquant ne souhaite dominer, surtout lorsqu'il évolue au sein d'une équipe qui crée un si grand nombre d'occasions offensives.