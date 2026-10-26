Mbappé désigne le héros du Clasico et lance un message décisif

Le Français Kylian Mbappé a célébré son 100e but sous le maillot du Real Madrid, après avoir mené la formation merengue à la victoire face au Barça sur le score de 2-1 dans le Clasico, en inscrivant les deux buts du succès sur la pelouse du Spotify Camp Nou, lors d'une soirée exceptionnelle pour l'attaquant français.

Dans des déclarations à la chaîne officielle du Real Madrid, « RMTV », Mbappé a tenu à mettre en lumière la performance collective, assurant que la réussite de l'équipe avait été le facteur le plus important derrière la récolte des trois points, et non son éclat individuel.

L'attaquant français a déclaré : « Le héros du match d'aujourd'hui, c'est l'équipe et le groupe, car nous savions que nous devions jouer comme des hommes et comme une seule équipe. Nous nous sommes bien préparés lors des derniers matchs, nous avons joué avec un bon état d'esprit et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. »

Il a ajouté que la confrontation avait connu des moments difficiles et d'autres où le Real Madrid avait imposé sa domination, insistant sur l'importance de la victoire et du maintien dans la course au titre de Liga, tout en soulignant la nécessité de continuer à travailler et de récolter davantage de points.

Mbappé refuse de se contenter de la victoire contre le Barça

La star du Real Madrid a averti que le succès dans le Clasico n'aurait pas une grande valeur si l'équipe ne poursuivait pas ses résultats positifs lors des prochains matchs, déclarant : « Cinq victoires consécutives ne signifient rien pour nous, nous voulons gagner chaque match. »

Mbappé a affirmé que l'équipe était tenue de conserver le même enthousiasme lors de sa prochaine confrontation face au Racing Santander, expliquant que la victoire contre le Barça donnait aux joueurs un surplus de motivation, mais que cela ne voulait pas dire que la saison était terminée ou que la mission était accomplie.

100 buts : Ronaldo le devance dans cet accomplissement

Mbappé a quitté la pelouse du Camp Nou en portant un maillot floqué du numéro 100, pour célébrer ce palier atteint avec le Real Madrid.

Il a fait part de son bonheur de marquer des buts et d'aider l'équipe, mais a estimé que la victoire collective était plus importante que n'importe quel chiffre personnel.

Le Français a expliqué que le Real Madrid possédait la qualité nécessaire pour atteindre ses objectifs, mais a insisté sur le fait que remporter des titres exigeait de travailler dans un esprit d'équipe, affirmant que les joueurs étaient tenus d'avancer comme un seul groupe, car c'était là le chemin pour concrétiser les ambitions du club cette saison.