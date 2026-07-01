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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mbappé, Dembélé et Oliisi… Les exploits de la « génération d’or » brésilienne sont entre les mains des Bleus

Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
France vs Suède
Suède
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
M. Olise
Ronaldinho
Rivaldo
Brésil
Paraguay
France
É.-U.
Suède
Brésil

Les Bleus ont livré une performance remarquable, digne des plus grandes légendes de la samba.

Grâce à une prestation remarquable et à un jeu offensif époustouflant, l'équipe de France s'est facilement et à juste titre qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir dominé ses homologues suédois ce mercredi matin, confirmant ainsi qu'elle fait partie des principaux favoris pour le titre.

Les Bleus ont dominé la Suède 3-0 grâce à un triplé de leur star Kylian Mbappé (45^e et 74^e), tandis que Bradley Barcola a ajouté sa touche personnelle à la 53^e minute.

Selon Opta, les Bleus sont la deuxième équipe du XXIe siècle à aligner trois joueurs ayant chacun totalisé au moins cinq contributions offensives (buts + passes décisives) au moins lors d’une même édition de la Coupe du monde, après que le trio composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Oliisi ait atteint ce chiffre lors de la Coupe du monde 2026 en cours ».

Avec six buts au compteur, la star Kylian Mbappé se positionne en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026, à égalité avec la légende Lionel Messi. Le duel pour le titre de meilleur buteur de l’histoire de la compétition, que l’Argentin a ravi à Miroslav Klose lors de cette édition, promet d’animer la suite de la compétition.

Messi mène cette course historique avec 19 buts, juste devant Mbappé et ses 18 réalisations.

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Les Bleus rejoignent ainsi le Brésil 2002, qui avait réalisé la même performance grâce à son trio offensif légendaire composé de Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho, lors d’une édition couronnée par un cinquième titre de la Seleção.

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