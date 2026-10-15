Mbappé continue d'écrire l'histoire avec une performance exceptionnelle

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a continué d'écrire l'histoire après son but face à la Roma, lors de la victoire des Merengue sur le score de 4-3 mercredi soir, en Ligue des champions.

Mbappé a été l'auteur du premier but du Real Madrid dans les filets de la Roma, lors de cette rencontre palpitante disputée au stade Olympique.

Le réseau de statistiques Opta a indiqué que Mbappé, grâce à son but à Rome, a atteint les 500 contributions décisives dans sa carrière en club, toutes compétitions confondues, sous les maillots de Monaco, du Paris Saint-Germain et du Real Madrid.

Opta a poursuivi : « Les contributions de Kylian Mbappé se composent de 378 buts et 122 passes décisives. »

Avec cette victoire, le Real Madrid porte son total à 6 points, tandis que la Roma reste bloquée à un seul point.