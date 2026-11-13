Mbappé affiche un visage effrayant avec le Real Madrid, et Raphinha lance le défi

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L'attaquant français Kylian Mbappé continue d'afficher un niveau exceptionnel avec le Real Madrid, lui qui a entamé sa troisième saison sous le maillot de la Maison Blanche dans la meilleure forme de sa carrière, en signant des statistiques offensives inédites, alors que le Brésilien Raphinha s'impose comme son principal rival dans la course au titre de meilleur buteur.

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Selon le quotidien espagnol « AS », Mbappé, qui a inscrit 17 buts en 16 matches cette saison, traverse l'une des meilleures périodes de sa carrière, après avoir entamé sa troisième saison avec le Real Madrid par une série remarquable de rencontres consécutives durant lesquelles il a fait trembler les filets, portée à 7 matches, la meilleure de sa carrière.

Les chiffres indiquent que Mbappé a marqué lors de sa première saison à une moyenne de 0,75 but par match, avant que cette moyenne ne grimpe la saison dernière à 0,95 but, tandis qu'il a réussi cette saison, pour la première fois, à franchir la barre d'un but par match, sa moyenne atteignant 1,06 but.

Avec un total de 103 buts en 119 matches depuis son arrivée au Real Madrid, Mbappé est devenu l'arme offensive la plus marquante du club madrilène, après avoir pris en charge 38,64 % des buts de son équipe.

Mbappé a par ailleurs relevé sa meilleure moyenne de buts, celle qu'il affiche cette saison, portant ses chances de marquer à chaque match à 68 %, ce qui signifie qu'il fait trembler les filets dans deux matches sur trois qu'il dispute.

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L'efficacité de Raphinha

Dans le sillage du puissant départ offensif de Mbappé, le Brésilien Raphinha se distingue comme le seul joueur capable de rivaliser avec la star française dans la course aux buts, après avoir inscrit 19 buts en 14 matches, ce qui le place en tête du classement des buteurs du championnat d'Espagne.

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L'efficacité offensive de Mbappé, qui transforme 20 % de ses tirs en buts, n'a pas suffi jusqu'à présent à surpasser le remarquable début du capitaine du Barça, qui apparaît comme le rival le plus sérieux de la star française, aux côtés de Harry Kane et d'Erling Haaland, dans la course aux trophées de meilleur buteur.

Selon une étude menée par la société « Befter », Mbappé possédait une probabilité de 6,8 % de marquer, parmi 42 joueurs susceptibles de faire trembler les filets lors du dernier Clásico, en excluant les gardiens figurant sur les feuilles de match des deux équipes.

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En revanche, les probabilités de voir marquer Raphinha, qui a disputé la rencontre sur le terrain de son équipe, s'élevaient à 7,41 %, et à l'issue de la rencontre, le résultat a montré que chacun avait inscrit un but, mais le joueur du Real Madrid est rentré dans la capitale espagnole avec les trois points.

La première moitié de la saison désormais franchie, les deux joueurs aspirent à aborder la dernière phase de l'année 2027 avec un objectif clair : continuer à améliorer leurs statistiques offensives et renforcer leur total de buts.

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Quant à Mbappé, qui continue de relever ses moyennes offensives par rapport aux saisons passées, il aspire à ce que ses buts contribuent à mener le Real Madrid vers la conquête de titres, confirmant que la star française continue de repousser ses limites et de pulvériser ses records précédents.