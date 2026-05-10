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Kylian Mbappe Real Madrid Champions League 2025-26Getty
Jeroen van Poppel

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Mbappé a publié un message sur Instagram alors que le Real Madrid était mené 2-0 par le FC Barcelone

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Dimanche soir, Kylian Mbappé a fait sensation lors du Clásico sans même avoir joué. Alors que son équipe, le Real Madrid, était menée 2-0 par Barcelone dès le début du match, une story Instagram surprenante de la part de la star française est soudainement apparue : « Hala Madrid », a écrit Mbappé en légende d'une photo de son téléviseur sur lequel on pouvait voir la rencontre.

Au moment où il a partagé ce message, Barcelone menait 2-0 grâce à des buts de Marcus Rashford et Ferran Torres. Blessé musculairement, Mbappé suivait la rencontre depuis son domicile et a choisi, en pleine domination catalane, de se manifester sur les réseaux.

En Espagne, la publication de Mbappé a immédiatement fait grand bruit. « Quelqu’un devrait expliquer à Mbappé qu’il vaut mieux ne pas publier ça quand on est menés 2-0 dans le Clásico », a réagi le journaliste Fran Navarro sur X.

Sous le feu des critiques madrilènes malgré 41 buts en 41 matchs cette saison, l’attaquant est accusé de manque d’engagement et incarné, à tort ou à raison, l’agitation qui secoue le club.

Cette grogne a débouché cette semaine sur une pétition en ligne massivement signée, selon plusieurs médias espagnols et internationaux, pour réclamer son départ. Les critiques se sont accentuées quand la presse a révélé qu’il se trouvait en vacances en Sicile durant sa convalescence.

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Au sein même du vestiaire madrilène, l’ambiance serait tendue autour de l’attaquant : la presse espagnole évoque des relations tendues avec Vinícius Júnior et Jude Bellingham, tandis que The Athletic rapporte un récent éclat de colère à l’entraînement.


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