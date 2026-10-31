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FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Karim Malim
Traduit par

Mbappé à la poursuite de Yamal : la star d'Alavés se heurte à la malédiction du Barça

Raphinha
L. Yamal
Kylian Mbappé
Q. Sanchez Flores
L. Boye
FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
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Racing Santander vs Real Madrid
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4 vérités choquantes

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Tous les regards sont tournés vers le Spotify Camp Nou, qui accueille ce samedi la rencontre entre le Barça et le Deportivo Alavés, dans le cadre de la onzième journée de la Liga, un match riche en statistiques marquantes, au premier rang desquelles l'étincelante forme de Lamine Yamal et de Raphinha, face à une malédiction devant le but qui poursuit l'une des principales armes de l'équipe visiteuse contre les Blaugrana.

Le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, a passé en revue une série de chiffres et de faits intéressants avant la rencontre, à savoir :

- Lamine Yamal, la star du Barça, a inscrit 38 buts en 111 matches disputés en Liga, et personne ne le devance au nombre de buts marqués avant d'atteindre l'âge de vingt ans dans les cinq grands championnats européens au cours du XXIᵉ siècle, hormis Kylian Mbappé, auteur de 41 buts en 79 matches.

- Raphinha, la star du Barça, est en tête du classement des buteurs des cinq grands championnats européens cette saison avec 13 buts, étant parvenu à atteindre ce total en seulement neuf matches, égalant ainsi son bilan offensif de toute la saison dernière en Liga, lorsqu'il avait marqué 13 buts en 22 matches.

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- Quique Sánchez Flores, l'entraîneur du Deportivo Alavés, n'a réussi à remporter aucune victoire lors de ses sept précédentes confrontations face au Barça en Liga, se contentant de deux nuls pour cinq défaites. Il a par ailleurs perdu ses quatre dernières rencontres, et les équipes qu'il a dirigées n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets lors de quatre de ces matches.

- Lucas Boyé, l'attaquant du Deportivo Alavés et meilleur buteur de l'équipe en Liga cette saison avec cinq buts, souffre d'une malédiction devant le but face au Barça, après avoir disputé huit matches contre l'équipe catalane sans parvenir à marquer. L'attaquant argentin ne possède de bilan pire sur ce plan que face au Celta Vigo et à Séville, puisqu'il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de dix matches contre chacune de ces équipes en première division espagnole.

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