Mazraoui ciblé par les fans du Bayern pour son soutien à Aboukhlal

Alors qu'il a apporté son soutien à Aboukhlal sur les réseaux sociaux, Mazraoui a été pris à parti par une banderole de ses supporters du Bayern.

La semaine dernière, la Ligue 1 avait mis en place son annuelle campagne de lutte contre l'homophobie incluant un brassard de capitaine et les flocages sur les maillots aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et comme chaque année, certains joueurs ont refusé de porter cette version de leur maillot, déclenchant une nouvelle polémique. Ce fut notamment le cas de Zakaria Aboukhlal qui s'est ensuite exprimé sur ses réseaux sociaux pour demander le respect de sa décision. Attaqué de toute part, l'international marocain a pu compter sur le soutien de son compatriote Noussair Mazraoui, actif au Bayern Munich. Problème, le latéral a, à son tour, été la cible de ses propres supporters qui l'ont pointé du doigt dans une banderole déployée ce week-end contre Leipzig.

Mazraoui – Aboukhlal, un soutien qui ne plaît pas aux fans du Bayern

Pour rappel, Zakaria Aboukhlal est, depuis la semaine dernière, au coeur de deux polémiques qui secouent le football français. Des mots à caractère sexiste envers une adjointe de la mairie d'une part et le refus de porter le maillot aux couleurs arc-en-ciel dans le cadre de la lutte contre l'homophobie en Ligue 1 de l'autre. C'est dans le cadre de la seconde que l'international marocain a précisé qu'il demandait « le respect de ses convictions personnelles ».

Une prise de parole sur ses réseaux sociaux qui a été partagée par son compatriote du Bayern Munich Noussair Mazraoui qui l'a commenté d'un « Que Dieu te bénisse mon frère » et qui n'a pas plu du côté de la Bavière. Ce samedi, l'Allianz Arena, où se déroulait l'affrontement entre le Rekordmeister et le RB Leipzig, a d'ailleurs tenu à lui faire savoir en déroulant une banderole sur lequel on pouvait ce message : « Toutes les couleurs sont belles. À Toulouse, Munich et partout. Respecte nos valeurs, Mazraoui. »

Arrivé libre cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, Noussair Mazraoui éprouve des difficultés à prendre ses marques en Bavière entre blessures et prestations décevantes. Le latéral marocain n'a participé qu'à 18 rencontres, la grande majorité en tant que remplaçant, et n'est parvenu à convaincre ni Julian Nagelsmann ni Thomas Tuchel jusqu'à présent. Pas sûr que le public bavarois soit plus acquis que son staff.