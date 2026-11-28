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Nouveau coup dur pour Jamal Musiala : avant le déplacement du Bayern Munich sur le terrain du HSV, le directeur sportif Max Eberl a réagi avec émotion à la nouvelle blessure du joueur de 23 ans.

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Avant le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le HSV, Max Eberl s’est exprimé sur la nouvelle blessure de Jamal Musiala.

Le joueur offensif du club le plus titré d’Allemagne s’était de nouveau blessé à un muscle de la cuisse droite mercredi dernier, lors du match de Ligue des champions sur le terrain du LOSC Lille. Il s’agit d’une nouvelle blessure musculaire à la cuisse droite . Au micro de Sky, le directeur sportif Eberl a confirmé qu’il s’agissait de la même blessure qui avait déjà gêné Musiala au cours des semaines précédentes.

Dans un communiqué publié vendredi, le Bayern a indiqué que le joueur de 23 ans serait absent « jusqu’à nouvel ordre ». Selon les médias, il sera indisponible pendant quatre à six semaines. Il ne devrait donc faire son retour qu’après la trêve hivernale.

« Nous voulons simplement qu’il soit tranquille. Nous voulons lui laisser de l’espace », a déclaré Eberl juste avant le déplacement à Hambourg. Le directeur sportif a ajouté que c’était une « tragédie humaine » de voir Musiala subir un nouveau coup dur sur le plan médical, alors qu’il n’a disputé que 247 minutes en compétition officielle cette saison.

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Eberl a également souligné que toute la famille du Bayern soutenait l’international allemand et ferait tout pour qu’il retrouve au plus vite son meilleur niveau : « Nous allons maintenant lui donner le temps et l’espace nécessaires pour qu’il puisse aussi, dans une certaine mesure, déconnecter et revenir plus fort. C’est un nouveau coup dur, mais nous tous, au club, allons le soutenir et l’épauler pour qu’il revienne. »

Getty Images

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Où en est le débat autour de Jamal Musiala ?

Vendredi dernier seulement, Musiala avait fait son retour en entrant en jeu lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne. Il est également entré en jeu contre Lille et est resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final , mais son ancienne blessure s’est réveillée. Selon Bild, Musiala avait déjà ressenti une gêne à la cuisse lors de son entrée en jeu contre Cologne, mais il tenait absolument à jouer contre Lille en raison des débats publics le concernant et portant sur son état de santé.

Musiala a récemment fait les gros titres autour du Bayern Munich. Le président d’honneur Uli Hoeneß, le président du directoire Jan-Christian Dreesen et surtout Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance comme Hoeneß, ont successivement exprimé publiquement, avec une fermeté croissante, leurs doutes quant à sa capacité à retrouver un jour son meilleur niveau d’autrefois en raison de son dysfonctionnement neurologique. Si ces craintes se confirment, il faudra discuter d’une adaptation de son contrat très rémunérateur.

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Les prises de parole des dirigeants ont suscité beaucoup d’incompréhension dans le monde du football. Mardi, la direction du Bayern Munich et l’équipe de représentants de Musiala, de l’agence 11WINS, se sont rencontrées au centre du club, à la Säbener Straße, pour s’expliquer. Le Bayern a ensuite publié un communiqué officiel évoquant un « échange constructif » entre les deux parties.