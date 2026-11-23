Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Michael Olise devrait manquer pour la première fois un match du Bayern Munich sur blessure contre l’OSC Lille, après avoir récemment connu une légère baisse de forme.

Max Eberl semble quelque peu superstitieux. Quand il annonce une bonne nouvelle en zone mixte, par exemple qu’un joueur sorti sur blessure n’est finalement pas gravement touché, il aime, par précaution, se donner un coup de poing sur la tête, comme s’il touchait du bois. Surtout, ne pas porter la poisse !

Le directeur sportif du Bayern Munich a peut-être oublié ce geste lorsqu’il a récemment accordé une interview au magazine du club 51 . Dans le dernier numéro, Eberl revient longuement sur le transfert de Michael Olise à l’été 2024. Il raconte notamment ses échanges avec Oliver Glasner, alors entraîneur d’Olise à Crystal Palace. Et évoque le seul « petit point d’interrogation » qui subsistait avant son recrutement : « Est-il sujet aux blessures ? Il avait été longtemps absent à Crystal Palace. »

Lors de sa dernière saison en Angleterre, Olise avait effectivement manqué plusieurs semaines d’affilée à deux reprises en raison de problèmes musculaires. Malgré ce « point d’interrogation », les Munichois sont passés à l’action et l’ont recruté pour 53 millions d’euros. Le Français de 24 ans s’est révélé être une réussite à tous points de vue : 115 contributions décisives en 123 apparitions. Aucune trace d’une propension aux blessures.

Publicité Publicité

Michael Olise est sorti touché contre Dortmund et Cologne

Jusqu’à la parution de l’interview, Olise n’avait manqué aucun match officiel du Bayern Munich pour cause de blessure. En 2024-2025, il avait joué 55 des 56 rencontres, n’étant laissé sur le banc pour souffler que lors du deuxième tour de la Coupe d’Allemagne contre le FSV Mayence 05. En 2025-2026, son bilan était de 52 matches sur 55 : deux absences pour suspension après une accumulation de cartons jaunes, et une autre pour souffler.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Cette série s’est d’abord poursuivie cette saison. Sa seule absence, contre Arsenal, était de nouveau due à une suspension, cette fois après un carton jaune puis rouge largement évitable contre Viking Stavanger . Puis l’interview est parue, et Olise a dû sortir contre le Borussia Dortmund (2-2) en raison de problèmes à la cuisse. On craignait déjà une longue absence. Il s’est finalement rétabli à temps et a disputé l’intégralité du match contre l’Atlético de Madrid (2-0) trois jours plus tard.

Olise a ensuite joué l’intégralité de la rencontre contre le 1. FSV Mayence 05 (2-1), avant de devoir à nouveau sortir touché vendredi contre le 1. FC Cologne (1-1). Il a quitté le stade avec des béquilles. Les Munichois ont ensuite annoncé qu’il souffrait d’une « contusion de l’avant-pied ». Son absence ne devrait certes pas être longue. Mais selon le président Herbert Hainer, sa participation au déplacement de Ligue des champions sur le terrain de l’OSC Lille n’est « probablement pas » possible . Mercredi, Olise devrait donc manquer pour la première fois un match sur blessure depuis son arrivée au Bayern Munich en 2024.

Publicité

Baisse de forme de Michael Olise : quatre matches sans contribution décisive

Une petite pause pourrait de toute façon faire du bien à Olise, qui traverse récemment une légère baisse de forme. Il semblait émoussé, moins vif et, dans l’ensemble, moins déterminé qu’à l’accoutumée. Il n’a en effet plus inscrit de but ni délivré de passe décisive depuis quatre matches officiels. Sa dernière contribution remonte à la victoire 6-1 contre le 1. FC Magdebourg en Coupe d’Allemagne, le 28 octobre. Lors de ses douze premières apparitions cette saison, il avait encore inscrit l’impressionnant total de douze buts et délivré sept passes décisives.

La probable absence d’Olise contre Lille aggrave les problèmes d’effectif du Bayern en attaque. Ismael Saibari (rupture de la syndesmose) et Serge Gnabry (blessure musculaire à la cuisse) seront encore absents plusieurs semaines. Harry Kane a subi une rupture de la syndesmose contre Cologne et devrait être indisponible jusqu’en mars. Jamal Musiala a, lui, au moins fait son retour, mais les dirigeants l’ont sévèrement rappelé à l’ordre à cette occasion . Reste à savoir quand Musiala retrouvera son meilleur niveau. Luis Diaz pourrait réintégrer le groupe contre Lille après cinq semaines d’absence pour blessure.

Publicité

Et pour le reste ? Lennart Karl est actuellement le seul joueur offensif en pleine forme. Les polyvalents Nathaniel Brown et Tom Bischof ont donc dû prêter main-forte devant ces derniers temps. Les joueurs formés au club Tim Binder (19 ans) et Noah Codjo-Evora (19 ans) ont également obtenu du temps de jeu. Kompany pourrait aussi intégrer Bastian Assomo au groupe contre Lille.