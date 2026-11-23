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Michael Olise devrait manquer le match contre le LOSC sur blessure, une première depuis son arrivée au Bayern Munich, après un léger passage à vide.

Max Eberl semble quelque peu superstitieux. Quand il annonce une bonne nouvelle en zone mixte, par exemple au sujet d’un joueur sorti sur blessure mais finalement pas gravement touché, il aime, par précaution, se donner un coup de poing sur la tête, comme s’il touchait du bois. Pas question de porter la poisse !

Le directeur sportif du Bayern Munich a peut-être oublié ce geste lorsqu’il a récemment accordé un entretien au magazine du club 51 . Dans le dernier numéro, Eberl revient longuement sur le transfert de Michael Olise à l’été 2024. Il raconte ses échanges avec Oliver Glasner, qui entraînait alors Olise à Crystal Palace. Et évoque le seul « petit point d’interrogation » qui existait avant son recrutement : « Est-il sujet aux blessures ? À Crystal Palace, il avait été absent longtemps. »

Lors de sa dernière saison en Angleterre, Olise avait effectivement été éloigné des terrains à deux reprises pendant plusieurs semaines en raison de problèmes musculaires. Malgré ce « point d’interrogation », le club munichois l’a recruté pour 53 millions d’euros. Le Français de 24 ans s’est révélé une excellente recrue à tous les égards : 115 contributions décisives en 123 apparitions. Aucun signe d’une prédisposition aux blessures.

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Michael Olise est sorti diminué contre Dortmund et Cologne

Jusqu’à la publication de cet entretien, Olise n’avait manqué aucun match officiel du Bayern Munich sur blessure. En 2024-2025, il a joué 55 des 56 rencontres de l’équipe. Il n’a été ménagé qu’au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne contre le FSV Mayence 05, restant sur le banc. En 2025-2026, son bilan est de 52 matches disputés sur 55 : deux absences pour suspension après une accumulation de cartons jaunes et une autre rencontre où il a été ménagé.

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Cette saison, sa série s’est d’abord poursuivie. Son unique absence, contre Arsenal, était encore due à une suspension, cette fois après son expulsion pour deux cartons jaunes, largement évitable, contre le Viking Stavanger . Puis l’entretien a été publié et Olise a dû sortir contre le Borussia Dortmund (2-2) en raison de problèmes à la cuisse. On craignait déjà alors une longue absence. Il s’est finalement rétabli à temps et a disputé l’intégralité du match contre l’Atlético de Madrid (2-0), trois jours plus tard.

Olise a ensuite joué tout le match contre le FSV Mayence 05 (2-1), avant de devoir à nouveau quitter le terrain diminué, vendredi, contre le 1. FC Cologne (1-1). Il a quitté le stade avec des béquilles. Le club munichois a indiqué par la suite qu’il souffrait d’une « contusion à l’avant-pied ». Son absence ne devrait certes pas être longue. Mais selon le président Herbert Hainer, il ne pourra « probablement pas » jouer le match de Ligue des champions à l’extérieur contre le LOSC . Selon toute vraisemblance, Olise manquera mercredi son premier match sur blessure depuis son arrivée au Bayern Munich en 2024.

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Le passage à vide de Michael Olise : quatre matches sans contribution décisive

Une petite pause pourrait de toute façon faire du bien à Olise, qui traverse un léger passage à vide. Il a semblé émoussé, moins explosif et, dans l’ensemble, moins déterminé qu’à son habitude. Il reste désormais sur quatre matches officiels sans but ni passe décisive. Sa dernière contribution remonte à la victoire 6-1 contre le 1. FC Magdebourg en Coupe d’Allemagne, le 28 octobre. Lors de ses douze premières apparitions cette saison, il avait pourtant inscrit douze buts et délivré sept passes décisives, un bilan impressionnant.

L’absence probable d’Olise contre Lille aggrave les problèmes d’effectif du Bayern Munich en attaque. Ismael Saibari (rupture de la syndesmose) et Serge Gnabry (blessure musculaire à la cuisse) seront encore absents pendant plusieurs semaines. Harry Kane a subi une rupture de la syndesmose contre Cologne et devrait manquer les matches jusqu’en mars. Jamal Musiala a, lui, au moins fait son retour, mais les dirigeants l’ont sévèrement recadré à cette occasion . Il reste très incertain qu’il retrouve rapidement son meilleur niveau. Luis Diaz pourrait réintégrer le groupe contre Lille après cinq semaines d’absence sur blessure.

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Et les autres ? Lennart Karl est actuellement le seul joueur offensif en pleine forme physique. Les polyvalents Nathaniel Brown et Tom Bischof ont donc dû prêter main-forte devant lors des derniers matches. Les joueurs formés au club Tim Binder (19 ans) et Noah Codjo-Evora (19 ans) ont également obtenu du temps de jeu. Kompany pourrait aussi retenir Bastian Assomo dans le groupe contre Lille.