Comme l’a annoncé le club catalan lundi, le latéral Xavi Espart a contracté, lors du Clasico disputé dimanche soir contre le Real Madrid (1-2), une blessure de la syndesmose de la cheville droite.

Le joueur de 19 ans sera donc indisponible pour les prochains matches officiels des Blaugrana. Au total, Espart pourrait être absent jusqu’à sept semaines.

Le jeune Espagnol était tombé au sol en première période, hors du champ des caméras, et avait fait signe qu’il ne pouvait pas continuer. Alejandro Balde est entré à sa place. Il avait auparavant disputé un duel avec Aurélien Tchouaméni, du Real Madrid, au cours duquel sa jambe droite avait été touchée.

Pour le Barça, la blessure du joueur de 19 ans tombe au mauvais moment : Jules Koundé, Andreas Christensen et Eric Garcia sont déjà indisponibles en raison de diverses blessures.

Getty Images

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 ALA

Combien de matches Xavi Espart a-t-il disputés cette saison ?

Cette absence de plusieurs semaines est également un coup dur pour Espart. Grâce à ses bonnes performances cette saison, l’Espagnol avait gagné sa place dans le onze de départ de l’entraîneur Hansi Flick, qui l’a utilisé aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche de la défense.

Toutes compétitions confondues, Espart a déjà disputé neuf matches officiels avec les Catalans en 2026/27. Il a contribué à quatre buts (deux buts et deux passes décisives).

Si l’estimation de sept semaines d’absence se confirme, le joueur de 19 ans ne sera de nouveau disponible pour le Barça qu’à la mi-décembre. Dans le pire des cas, son retour pourrait même attendre janvier.