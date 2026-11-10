Brian Brobbey souffre d’une petite déchirure à la cuisse. Le journaliste Mounir Boualin l’a annoncé mardi sur X, en s’appuyant sur des sources. L’attaquant de Sunderland a déclaré forfait lundi auprès de Xavi, le sélectionneur des Pays-Bas.

Brobbey devrait être indisponible plusieurs semaines en raison de cette blessure musculaire. Il manquera en tout cas les rencontres de Ligue des nations contre la Grèce (13 novembre) et l’Allemagne (16 novembre).

Brobbey semble également devoir manquer plusieurs matches de Sunderland. Le club, mal classé en Premier League, reprendra la compétition le 21 novembre contre Aston Villa. Suivra ensuite le match contre Jagiellonia Białystok en phase de groupes de la Ligue Europa.

L’ancien joueur de l’Ajax a reçu des compliments le week-end dernier pour sa prestation contre Chelsea, battu 1-0. « Personne ne ressemble à Brobbey en Premier League. Il est fort et puissant, mais il s’est aussi souvent retrouvé en position de marquer », a observé l’ancien international anglais Dion Dublin, consultant pour Match of the Day. « Les supporters l’adorent. C’est un véritable avant-centre, les défenseurs le détestent. Il est exactement ce dont Sunderland a besoin. »

Le média local Sunderland Echo a attribué à Brobbey la note de 8 pour sa prestation contre Chelsea. « Il a livré une performance remarquable », a écrit le journal.

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Brobbey compte actuellement dix-sept sélections avec les Pays-Bas. L’attaquant de Sunderland, âgé de 24 ans, a inscrit quatre buts lors de ces apparitions.

L’attaquant originaire d’Amsterdam a joué pour la dernière fois avec les Pays-Bas fin septembre. Blessé, Brobbey avait dû quitter le terrain après seulement 35 minutes lors du match à domicile contre l’Allemagne, terminé sur le score de 1-1.