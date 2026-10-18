L'UEFA a officialisé la désignation de l'arbitre anglais Michael Oliver pour diriger la rencontre très attendue entre le Paris Saint-Germain et Barcelone, prévue mardi soir au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une décision qui remet en mémoire le bilan des deux équipes avec l'arbitre anglais, nettement favorable au club français.

Selon « RMC Sport », Oliver officiera lors de ce sommet européen, qui arrive à un moment où les deux formations affichent une forme remarquable. Barcelone aborde en effet la rencontre après sa victoire 5-2 contre le Real Betis en Liga, signant ainsi son onzième succès consécutif toutes compétitions confondues.

En face, le Paris Saint-Germain se présente fort de six victoires de rang, la dernière en date face à Strasbourg (3-1), après s'être imposé 4-2 contre Manchester City en Ligue des champions.

Le bilan d'Oliver inquiète à Barcelone

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Le bilan des deux clubs avec l'arbitre anglais révèle un contraste frappant : Michael Oliver a dirigé cinq matches de Barcelone et six du Paris Saint-Germain au cours de sa carrière.

D'après le média français, le club parisien a décroché 4 victoires, 1 match nul et concédé 1 défaite dans les rencontres arbitrées par Oliver, tandis que Barcelone n'a signé qu'un seul succès, pour deux nuls et deux défaites.

Ces chiffres donnent au Paris Saint-Germain un avantage historique avec l'arbitre anglais, mais ils ne signifient pas pour autant que le même scénario se répétera lors du prochain duel.

Un souvenir récent : la victoire de Paris sur Barcelone

Oliver avait déjà dirigé la confrontation entre les deux équipes le 1er octobre 2025, lorsque le Paris Saint-Germain s'était imposé 2-1 sur la pelouse de Barcelone.

Le club catalan avait ouvert le score par l'intermédiaire de Ferran Torres, avant que Senny Mayulu et Gonçalo Ramos ne renversent la situation en faveur de la formation française.

Oliver a également arbitré récemment la rencontre entre le Real Madrid et l'Inter Milan, le 8 septembre, ainsi que le match entre l'Olympiakos et Marseille en Ligue Europa, qui s'est achevé sur une victoire du club grec sur le score d'un but à zéro.

Entre le bilan positif du Paris Saint-Germain et les résultats moins convaincants de Barcelone avec l'arbitre anglais, tous les regards se tournent vers le sommet de mardi pour savoir si les statistiques continueront d'offrir un avantage psychologique à la formation française, ou si Barcelone parviendra à inverser la tendance.







