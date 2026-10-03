Le Brésil a décroché samedi son deuxième succès en match amical en l’espace de quatre jours. Après sa victoire 2-4 contre l’Australie, l’Inde a elle aussi dû s’incliner : 0-4. Estêvão, Pedro dos Santos et Samuel Lino (2) ont trouvé le chemin des filets à Kolkata. Le joueur du PSV Mauro Júnior a brillé lors de son entrée en jeu.

Mauro a débuté sur le banc au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium et est entré en jeu après une heure à la place d’Arthur Dias. Ancelotti a choisi pas moins de six joueurs issus de la Série A brésilienne. Vinícius Júnior, Andrey Santos, Marquinhos, Douglas Santos et Estêvão étaient également titulaires.

Après un peu moins d’une demi-heure de jeu, Estêvão a ouvert le score pour les Canaris divins. Matheuzinho a amené le ballon jusqu’à l’attaquant de Chelsea, qui a provoqué son vis-à-vis direct. Estêvão a trouvé l’espace pour frapper et a expédié le ballon dans le petit filet derrière le gardien Gurpreet Singh : 0-1.

Estêvão tenait ainsi enfin son premier but de la saison. L’ailier droit avait pris goût au jeu et s’est aussi offert sa première passe décisive avant la pause. Estêvão a lancé Pedro en profondeur au moment parfait. L’attaquant de Flamengo a ignoré Vinícius, libre, et a fait mouche : 0-2.

Après la pause, peu avant l’entrée de Mauro, les Brésiliens ont également inscrit leur troisième but. Pedro a servi son coéquipier de Flamengo Lino d’un joli talonnade, avant que l’ex-défenseur de l’Atlético Madrid n’enroule victorieusement du droit : 0-3.

Dans les profondeurs du temps additionnel, Lino a aussi porté le score à 0-4. Le latéral a reçu une passe de Mauro, a repiqué dans l’axe et a une nouvelle fois marqué du droit. Un peu plus tôt, Mauro s’était également signalé sur le plan défensif en repoussant sur sa ligne une tentative indienne.

Il a ainsi permis au Brésil de conserver sa cage inviolée, lui qui rejouera en novembre. Le quintuple champion du monde affrontera alors le Japon et Singapour.







