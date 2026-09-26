Matthias Jaissle en Arabie saoudite : quelle est l'histoire ?

L'Allemand Matthias Jaissle, actuel entraîneur de Newcastle United, a refait surface en Arabie saoudite pendant la trêve internationale, lors d'une visite surprise qui a remis son nom sur le devant de la scène, d'autant que son départ d'Al-Ahli quelques jours seulement avant le début de la saison avait provoqué une vague de colère parmi les supporters du club.

Jaissle est apparu au domicile d'Abdulaziz Al-Anqari, ancien membre du comité exécutif d'Al-Ahli, où il a retrouvé l'ancien dirigeant du club lors d'une visite amicale. Al-Anqari a tenu à partager une photo le réunissant avec le technicien allemand, ce qui a lancé les interrogations des supporters sur les raisons de la présence de Jaissle en Arabie saoudite durant la trêve internationale.

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Jaissle avait mis fin à son engagement avec Al-Ahli peu de temps avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, après avoir rejoint le banc de Newcastle United, une décision intervenue quelques jours seulement avant le début de la saison, ce qui avait suscité la colère d'une partie des supporters d'Al-Ahli, qui attendaient la poursuite de l'aventure du technicien allemand après la période qu'il avait passée avec l'équipe.









Après son départ, Jaissle a entamé une nouvelle expérience en Premier League avec Newcastle, s'éloignant ainsi du football saoudien pour ouvrir un chapitre différent de sa carrière d'entraîneur, avant de réapparaître au sein du royaume durant la trêve actuelle, mais cette fois loin de toute activité déclarée liée au football.

Plus précisément, l'apparition du technicien allemand a eu lieu au domicile d'Abdulaziz Al-Anqari, qui a par le passé travaillé au sein d'Al-Ahli, ce qui a conféré à cette visite un intérêt accru parmi les supporters du club, notamment en raison de la relation qui unit les deux hommes depuis la période de Jaissle à Al-Ahli.

À ce jour, aucun détail officiel n'a été communiqué pour expliquer la raison de la visite de Jaissle en Arabie saoudite, ni pour indiquer si elle est liée à un travail ou à des arrangements particuliers. Il n'existe pas non plus d'indices déclarés faisant état de négociations ou d'un lien entre cette visite et une quelconque démarche concernant Al-Ahli. La rencontre demeure donc dans un cadre amical tant que d'autres informations n'auront pas émergé.

Mais le retour de Jaissle en Arabie saoudite, après son départ controversé d'Al-Ahli, fait de son apparition un centre d'attention pour les supporters d'Al-Ahli, qui se souviennent encore de la manière dont il est parti et du moment choisi, d'autant qu'il est survenu peu de temps avant le début de la saison, avant que le technicien allemand n'entame sa nouvelle aventure avec Newcastle.

Ainsi, Jaissle n'a eu besoin ni de disputer un match ni de faire une déclaration pour que son nom revienne dans l'actualité saoudienne : une seule photo prise au domicile d'Abdulaziz Al-Anqari a suffi à relancer les discussions autour du technicien allemand et de son expérience avec Al-Ahli, et à ouvrir la porte aux interrogations sur les raisons de sa présence dans le royaume durant la trêve internationale.