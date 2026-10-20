La polémique autour du match entre le Real Madrid et le Séville FC se poursuit, après l'apparition de nouvelles images montrant Oré, joueur du club andalou, victime d'un accrochage de la part d'Ibrahima Konaté, défenseur du club merengue, au début de l'action qui a abouti à l'inscription du troisième but du Real Madrid par Kylian Mbappé.

Selon le journal espagnol « As », les échos de la controverse arbitrale qu'a connue la rencontre entre le Real Madrid et le Séville FC ne se sont pas apaisés, bien que près de 48 heures se soient écoulées depuis la fin du match. Et alors que le club merengue a commencé à se concentrer sur son match face à Leipzig, prévu ce mercredi en Ligue des champions, de nouvelles images sont apparues concernant certaines des situations les plus controversées du match de dimanche dernier.

L'une des situations les plus marquantes contestées par le Séville FC après la fin du match était la possibilité que Konaté ait commis une faute sur Oré au début de l'action qui s'est conclue par l'inscription du troisième but du Real Madrid par Mbappé, portant le score à 3-0.

Pendant la diffusion en direct du match, l'action avait été montrée depuis un angle de prise de vue en hauteur, qui ne permettait pas de montrer clairement le contact entre les joueurs.

Mais une nouvelle caméra appartenant à la chaîne « Movistar Plus » a montré les détails de l'incident de façon plus claire, Konaté apparaissant en train d'arrêter l'élan de l'attaquant du Séville FC en le retenant, ce qui a provoqué sa chute au sol.

Néanmoins, l'arbitre du match a estimé que le contact ne justifiait pas de siffler une faute, et la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage n'est pas non plus intervenue pour corriger la décision prise sur le terrain.

Dans la séquence vidéo diffusée par la chaîne « Movistar Plus », l'ancien arbitre espagnol Mateu Lahoz est apparu en train d'analyser l'action, déclarant : « À travers notre angle de prise de vue, il apparaît clairement qu'il a arrêté son élan, et une faute évidente aurait pu être sifflée ici. La situation ne justifiait en aucun cas un carton rouge, mais il s'agit au bout du compte d'une action qui s'est terminée par l'inscription d'un but, et c'est pourquoi elle aurait pu faire l'objet d'une révision. »



