Lothar Matthäus a lancé une attaque virulente contre le Brésilien Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, en raison de son comportement sur le terrain et en dehors, appelant le président du club Florentino Pérez à intervenir pour adopter une position claire à l'égard du joueur, après avoir constaté une amélioration des performances de l'équipe madrilène lors des matchs auxquels l'ailier brésilien n'a pas participé, sous la direction de l'entraîneur José Mourinho.

Le journal allemand « Bild » a rapporté les déclarations de Matthäus, légende du Bayern Munich et de la sélection allemande, qui travaille comme consultant sur la chaîne « Sky Sports ». Il s'est dit étonné de la manière dont le Real Madrid gère l'avenir de Vinicius, affirmant que l'équipe s'est montrée meilleure en son absence, après avoir signé des victoires importantes, dont le succès face au Barça dans le Clasico, ainsi que la victoire contre la Roma sur le score de 4-3.

Matthäus a déclaré : « Je suis curieux de savoir ce que le Real Madrid va faire avec Vinicius Junior, car l'équipe fonctionne mieux en son absence, et c'est désormais la mission de Mourinho. Il a livré une bonne performance sans Vinicius, qui a été remplacé lors du match contre la Roma, que l'équipe a également remporté sur le score de 4-3. »

Les critiques de l'ancienne star allemande ne se sont pas limitées au niveau technique du joueur, mais se sont étendues à son comportement et à sa personnalité, puisqu'il a estimé que ses agissements créent des problèmes et n'aident pas l'équipe, soulignant que son image publique diffère de celle que devrait renvoyer un joueur de son rang.

Matthäus a ajouté : « C'est un fauteur de troubles, et cela n'apporte rien à l'équipe. J'étais content qu'il ne figure pas parmi les dix premiers au classement du Ballon d'Or, car ce qui distingue Harry Kane, c'est qu'il se présente toujours comme un gentleman, qui agit avec compréhension et consacre du temps à tout, alors que Vinicius ne l'est pas. »

Prochains matchs SAN LaLiga 10:15 RMA Regarder

La légende du football allemand a poursuivi son attaque contre l'ailier brésilien, estimant que le Real Madrid souffre à cause de son comportement, contrairement à d'autres clubs comme le Bayern Munich et le Barça, qui ne rencontrent pas le même problème, selon ses propos.

Il a expliqué : « Heureusement, nous n'avons pas ce genre de problème au Bayern Munich, ni au Barça, mais le Real Madrid souffre d'un problème qui s'appelle Vinicius Junior. Quand il n'est pas là, l'équipe fonctionne mieux, elle devient plus disciplinée, et tous les joueurs jouent les uns pour les autres. En revanche, lorsqu'il est présent, tout devient une question d'ego et d'orgueil, ce qui nuit à l'équipe et au club également. »

Matthäus a adressé un message direct à Florentino Pérez, lui demandant d'intervenir pour trancher la position du club vis-à-vis du joueur, que ce soit en lui adressant des reproches ou en soutenant la décision de Mourinho de le laisser sur le banc, même en cas de retour à la compétition après la fin de sa suspension.

Il a déclaré à ce sujet : « J'espère, dans l'intérêt du Real Madrid, que le président exprimera clairement sa position sur Vinicius Junior à un moment donné, soit en le réprimandant, soit en le laissant sur le banc par décision de Mourinho. Même une fois sa suspension terminée, il peut rester sur le banc, car j'estime qu'il nuit clairement à l'équipe et au club. »

Vinicius traverse une période difficile avec le Real Madrid, après avoir écopé d'une suspension de 4 matchs à la suite de son expulsion lors de la rencontre face à Villarreal, sur fond d'un épisode où il a tiré les cheveux de Saliba, ce qui le prive des rencontres contre Séville et le Barça, ainsi que du match face au Racing prévu cette semaine.

Le joueur brésilien devrait réintégrer les plans du Real Madrid lors de la rencontre contre l'AEK Athènes le 4 novembre, dans le cadre de la Ligue des champions d'Europe, après avoir manqué plusieurs matchs qui ont vu l'équipe se montrer sous un jour remarquable.

ش