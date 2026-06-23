Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, a salué la « passion exceptionnelle » de Cristiano Ronaldo pour aider l’équipe, insistant sur l’importance de l’expérience que le capitaine apporte dans le vestiaire, à la veille du match contre l’Ouzbékistan pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

« Cristiano est un capitaine et agit en tant que tel ; il possède une expérience précieuse dont nous pouvons tous bénéficier », a déclaré Martínez lors de la conférence de presse tenue au stade NRG. « Nous parlons d’un joueur qui porte le maillot du Portugal depuis 21 ans, qui fait preuve d’une passion incroyable pour aider ses coéquipiers et qui est un modèle pour tout le monde. »

Il a ajouté : « Avec le ballon, nous avons besoin d’un joueur capable d’attaquer les espaces et d’y être présent pour la dernière passe. Cristiano est cet homme-là, et les statistiques le prouvent. C’est lui qui effectue ce mouvement et conclut les actions ; il est la pièce maîtresse du système que nous mettons en place au Portugal. »

Le sélectionneur a également déploré les critiques « injustifiées » dont son équipe a fait l’objet ces derniers jours.

« Il y a beaucoup de bruit injustifié, des choses qui n’ont aucun sens et qui ne font pas partie de notre quotidien », a-t-il ajouté.

Le technicien a également rappelé que le groupe était rodé à cette atmosphère : « Depuis mon premier jour au Portugal, il n’y a pas eu une seule journée sans agitation. Nous sommes en Coupe du monde, les discussions sont nombreuses et elles permettent de distinguer ceux qui soutiennent l’équipe de ceux qui ne la soutiennent pas. Mais dans le vestiaire, nous devons faire preuve du bon état d’esprit. Nous sommes pleinement concentrés, nous avons une grande force et le groupe est plus soudé qu’avant notre arrivée au Mondial. Le bruit extérieur ne pénètre pas le vestiaire. »

Il insiste également sur la nécessité de garder son calme et d’avancer match après match.

Il a conclu : « Cela fait désormais partie de notre travail. Être qualifié pour la Coupe du monde signifie disputer trois matchs à ce stade, et rien ne change. Nous devons nous préparer, analyser et nous remettre en question, et c’est ce que nous avons fait après le dernier match : nous avons cherché les raisons pour lesquelles nous n’avons pas réussi à pénétrer dans le dernier tiers du terrain, et nous nous sommes débarrassés de la colère et de la tristesse liées au fait de ne pas avoir obtenu le résultat que nous souhaitions. Mais la concentration dans le vestiaire est totale, et nous devons désormais nous améliorer. »