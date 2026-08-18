Martinelli restera : Arsenal décide de se séparer de 4 joueurs

Arsenal cherche à se séparer de quatre remplaçants qui n'ont pas pris part au match du Community Shield remporté face à Manchester City dimanche dernier (3-0).

Alors que les regards étaient tournés vers les deux nouvelles recrues Bruno Guimarães et Christos Tzolis, qui ont disputé leurs premiers matches officiels à Cardiff, la composition de l'entraîneur Mikel Arteta en a révélé beaucoup sur l'absence de certains joueurs.

Étaient absents de la liste d'Arsenal le jour du match Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, Marli Salmon, Fabio Vieira et Reiss Nelson.

Martinelli est une cible de Galatasaray, qui a présenté une offre de 45 millions d'euros (38 millions de livres sterling) pour recruter l'ailier, dont on dit qu'il ne souhaite pas rejoindre la Turquie. L'attaquant brésilien est entré dans la dernière année de son contrat, mais il semble qu'il restera dans son club à moins qu'une autre offre de transfert ne se présente.

Salmon est un défenseur de 16 ans, qui a disputé quatre matches avec l'équipe première d'Arsenal, mais il devra faire preuve de patience pour obtenir davantage d'occasions. Quant aux quatre autres joueurs qui n'ont pas joué ce week-end, ils pourraient être vendus avant la clôture du mercato le 1er septembre prochain.

Le journal « Mirror », citant « The Athletic », a rapporté que Hambourg et West Ham sont intéressés respectivement par le recrutement de Vieira et Nelson, après que ces derniers ont passé la saison dernière en prêt.

Dans le même temps, Naples cherche à recruter Jesus, à qui il reste 12 mois de contrat, et Arsenal pourrait devoir se séparer de Nwaneri également.