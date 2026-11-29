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Après deux nuls consécutifs contre Newcastle et le Borussia Dortmund, le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, appelle ses coéquipiers à se montrer plus efficaces devant le but. Le milieu norvégien estime que son équipe doit mieux concrétiser ses occasions pour battre le dangereux Manchester City, désormais dirigé par Enzo Maresca.

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Arsenal doit gagner en efficacité devant le but

Odegaard a souligné la nécessité pour son équipe de corriger son manque d’efficacité devant le but après une semaine frustrante, marquée par des occasions manquées. Malgré de longues périodes de domination lors de ses derniers matches, le club du nord de Londres a dû se contenter de nuls contre Newcastle et Dortmund. Odegaard estime que transformer cette domination en buts est la dernière pièce du puzzle pour l’effectif de Mikel Arteta, qui entend poursuivre sur sa lancée dans la course au titre.

Odegaard insiste sur l’importance de la qualité dans le dernier tiers du terrain et souligne que l’effectif est pleinement conscient de ses lacunes actuelles. « Ce sont de petits détails, peut-être un peu plus de qualité dans les moments décisifs, qui nous ont empêchés de marquer davantage. Dortmund est une très bonne équipe , invaincue dans son championnat cette saison, mais nous sommes déçus, car je pense que nous méritions de gagner. Nous savons dans quels domaines nous pouvons être plus efficaces, c’est clair pour tout le monde. Nous devons donc y travailler, progresser sur ce point tout en veillant à conserver tout ce que nous faisons de bien dans notre jeu. Pour être honnête, c’est ainsi que nous travaillons en permanence : améliorer les aspects dans lesquels nous devons progresser, sans perdre de vue nos points forts », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

Se préparer au Manchester City de Maresca

Le défi ne sera pas plus simple pour Arsenal, qui s’apprête à recevoir un Manchester City qui a évolué sous la direction de Maresca . L’ancien entraîneur de Leicester a imposé sa propre philosophie tactique à l’Etihad, posant de nouveaux problèmes à Arsenal. Odegaard reconnaît que, malgré le changement d’entraîneur, Manchester City reste aussi dangereux que jamais , notamment grâce à sa puissance offensive.

Évoquant l’évolution tactique de son rival, le Norvégien a déclaré : « Enzo Maresca a apporté quelques changements et, bien sûr, chaque entraîneur a ses propres idées et sa propre façon de faire. Nous nous sommes préparés cette semaine à ce qui nous attend et nous devrons être à notre meilleur niveau pour obtenir un résultat. Quelle que soit sa forme récente, City reste une équipe solide, avec beaucoup de qualité sur le terrain. Nous nous attendons donc à un autre match difficile. Cette équipe est très bien organisée et, avec les joueurs dont elle dispose devant, elle peut vous faire mal à tout moment. Nous savons à quoi nous attendre, nous devons être prêts pour un gros combat. »

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Profiter de l’avantage du terrain dans la course au titre

Alors que l’Emirates Stadium promet d’être bouillant pour la venue du club de Manchester, Odegaard veut s’appuyer sur le public pour décrocher trois points précieux. Le milieu mesure l’importance de cette rencontre dans le contexte de la saison de Premier League. Une victoire mettrait fin à la série de nuls d’Arsenal et enverrait un message fort à l’un de ses principaux rivaux pour le titre.

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« Aujourd’hui, seule la Premier League compte, car un autre grand rendez-vous nous attend à l’Emirates Stadium contre Manchester City. Nous avons bien commencé la saison et nous devons continuer à aborder le championnat avec ambition, en maintenant un niveau élevé à chaque match », a insisté Odegaard. « Nous jouons à domicile, devant notre public. Profitons-en au maximum et jouons pour gagner. Nous voulons aller chercher cette victoire. Notre état d’esprit reste le même : viser la victoire et nous concentrer sur nous-mêmes. Faisons-le et voyons où cela nous mène. »

Gérer un calendrier hivernal chargé

À l’approche des fêtes, le calendrier se charge de plus en plus et exige une concentration maximale de l’ensemble de l’effectif. Odegaard se garde de regarder trop loin devant lui et insiste sur la nécessité, pour les joueurs, de garder une approche disciplinée, match après match, afin de traverser cette période cruciale. Alors que les rencontres à fort enjeu vont s’enchaîner, le capitaine apprécie la pression liée au plus haut niveau du football européen.

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« Nous traversons actuellement une série de matches vraiment passionnante », a-t-il fait remarquer. « Quand on regarde le calendrier, on ne peut pas ne pas remarquer le programme qui nous attend. Cela arrive souvent, chaque saison, et le plus important est toujours de rester concentrés sur le moment présent et de consacrer 100 % de notre attention au prochain défi. Chaque match est capital. C’est ce que nous voulons et c’est ce à quoi nous sommes habitués depuis longtemps en tant que groupe. »