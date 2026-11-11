Marten de Roon revient sur une Coupe du monde ratée : « Ronald Koeman le sait lui aussi »

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Marten de Roon revient avec Kick 't met de Ziggo Sport sur la Coupe du monde ratée des Pays-Bas. Le milieu de terrain évoque notamment les vives critiques adressées à Ronald Koeman, alors sélectionneur.

« C'est dommage, mais cela fait partie du jeu », déclare De Roon au sujet des critiques visant Koeman après l'élimination contre le Maroc en seizièmes de finale. « Et Koeman le sait lui-même. »

« Quand tout va bien, les gens regardent l'entraîneur ou les meilleurs joueurs, poursuit le joueur expérimenté de l'AS Roma. Et quand les choses tournent mal, les critiques se portent sur l'entraîneur et les joueurs importants qui n'ont pas été assez bons et n'ont pas suffisamment entraîné l'équipe dans leur sillage. »

« Quand les choses tournent mal, il faut expliquer les critiques. Tout le monde peut alors rejeter la faute sur Koeman, parce qu'il est l'entraîneur. C'est trop facile, car au bout du compte, nous en sommes tous partie prenante. Malheureusement, cela fait partie du football, mais on peut aussi vivre l'inverse quand tout va bien. Koeman a suffisamment connu cela. Ses épaules peuvent donc encaisser pas mal de choses », analyse De Roon à propos du rôle de sélectionneur de Koeman.

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Koeman a surtout été vivement critiqué pour sa tactique prudente contre le Maroc. Les Pays-Bas se dirigeaient vers la victoire, mais ont concédé une égalisation tardive avant de s'incliner au terme d'une séance de tirs au but désastreuse.

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« Surtout après la pause, j'aurais aimé que nous mettions un peu plus de pression sur le ballon. Que nous exercions un peu plus de pression sur la circulation constante du ballon du Maroc », analyse De Roon à propos de l'élimination précoce de la sélection néerlandaise à la Coupe du monde.

De Roon ajoute aussitôt : « Mais c'est toujours facile à dire depuis le bord du terrain. C'est pourtant ce qui nous a manqué : récupérer le ballon et jouer nous-mêmes. Car c'est avec le ballon que nous sommes les plus forts. »

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Le joueur aux 44 sélections aimerait apporter un peu de la mentalité argentine à la sélection néerlandaise. « Ce qui nous manque, c'est la conviction qu'ont, eux, les Argentins. Cette volonté d'aller jusqu'à la limite. »

« Ils ont quand même encore atteint la finale. Nous ne devons pas renoncer à notre culture. Mais si nous pouvons développer un peu cet aspect avec tout le talent dont nous disposons », déclare De Roon, qui espère des jours meilleurs pour la sélection néerlandaise.