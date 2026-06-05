Marten de Roon cite un coéquipier de l’équipe nationale néerlandaise qui l’impressionne particulièrement

Marten de Roon se dit impressionné par Crysencio Summerville, a confié le milieu de terrain de l’Atalanta lors d’un entretien avec Noa Vahle de Vandaag Inside.

Convoqué pour la première fois depuis mars 2024 en équipe des Pays-Bas, le milieu de terrain se dit « extrêmement reconnaissant » d’intégrer le groupe mondialiste, lui qui pensait avoir déjà disputé son dernier match international.

Avec 43 sélections à son actif, il connaissait déjà tous les membres du groupe Oranje, à l’exception de trois joueurs : Robin Roefs, Jan Paul van Hecke et Summerville. Ce dernier l’a particulièrement impressionné.

« Nous avons un groupe très jeune, et c’est une bonne chose : ces garçons doivent s’aguerrir dès maintenant dans une phase finale. À nous, les plus anciens, de leur expliquer clairement ce qu’on attend d’eux », expose-t-il.

« Il y a énormément de qualité, c'est évident. Je me suis entraîné aujourd'hui avec Summerville et j'ai été vraiment impressionné, quand on le voit de près », conclut-il.

L’attaquant de West Ham United a d’ailleurs été titularisé mercredi dernier contre l’Algérie (défaite 0-1) pour son premier match avec les Oranje.