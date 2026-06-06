Marten de Roon adresse un message clair à Ronald Koeman : « Si je ne joue pas une seule minute à la Coupe du monde… »

Marten de Roon attend avec impatience le coup d’envoi de la Coupe du monde, comme il l’a confié à NU.nl. Le milieu défensif de 35 ans, qui évolue à l’Atalanta Bergame, ne croyait plus vraiment à une convocation en équipe nationale néerlandaise, mais il sera finalement de la partie.

Sa sélection est principalement due à la grave blessure au genou de Jerdy Schouten. « Je pense que cela tient surtout au fait qu’il y a de moins en moins de milieux de terrain purement défensifs », analyse De Roon. « Combien d’options aviez-vous pour remplacer Schouten ? Prenez Kees Smit et Luciano Valente, qui ne font pas partie du groupe. Ils sont tout de même un peu plus offensifs que moi. »

« J’avais lu dans la presse que je pouvais être appelé, mais il ne faut pas toujours croire ce qu’on dit », analyse De Roon. « Je ne me suis jamais fait d’illusion. Sinon, on est juste déçu quand ça ne se concrétise pas. »

Il a finalement reçu l’appel de Ronald Koeman. « Je souris sans arrêt depuis que j’ai appris la nouvelle. Ce sourire ne va pas disparaître de sitôt », déclare De Roon, à qui un rôle important est réservé au sein du groupe des Oranje.

« Une sélection de 26 joueurs, souvent titulaires dans leur club, se retrouve ici en concurrence directe ; certains ne jouent que peu ou pas du tout. C’est dur mentalement, et je veux être là pour les soutenir. »

Après l’annonce de la liste, le sélectionneur a d’ailleurs insisté sur l’importance de maintenir la motivation des remplaçants tout au long du tournoi. « J’ai entendu dire que ça s’était mal passé en Allemagne », rappelle De Roon. « En Allemagne, cela n’a pas toujours bien fonctionné. Aux Pays-Bas, nous sommes plus individualistes, mais il est essentiel que les joueurs classés de 20 à 26 restent motivés. »

Son état d’esprit est limpide : « Pour moi, c’est simple. Si je joue dès la première minute, c’est parfait. Si je ne joue pas une seule minute mais que nous réalisons quand même une performance fantastique, j’en profiterai pleinement. Je veux vivre ce dernier tournoi de la meilleure façon possible, en me faisant plaisir. »