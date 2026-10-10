La crise de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal s'est rapprochée de son dénouement, après que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a clôturé les audiences dans la ville suisse de Lausanne, avant-hier jeudi, le panel arbitral entamant désormais ses délibérations en vue de rendre son verdict dans le litige.

Selon les informations publiées par le site sénégalais « Senenews », la décision devrait être rendue entre le 18 et le 22 octobre en cours.

L'affaire remonte à la finale disputée dans la capitale marocaine Rabat en janvier dernier, qui s'était soldée par une victoire du Sénégal 1-0 sur le terrain.

Mais la Confédération africaine de football (CAF) a par la suite décidé de considérer la sélection sénégalaise comme perdante et d'attribuer le titre au Maroc, une décision que la Fédération sénégalaise a contestée devant le TAS.

L'affaire tourne autour du départ temporaire des joueurs sénégalais du terrain, en signe de protestation contre l'une des décisions de l'arbitre, avant leur retour pour poursuivre le match.

La partie sénégalaise maintient ses arguments fondés sur l'article cinq des Lois du jeu, relatif à l'autorité de l'arbitre, tandis que la partie marocaine s'appuie sur les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, sur lesquels s'est basée la commission d'appel de la CAF au moment de prendre sa décision.

De son côté, le directeur général du Tribunal arbitral du sport, Mathieu Reeb, a reconnu comprendre la longue attente du public pour connaître le sort du titre, précisant que le calendrier procédural et les dates des audiences avaient été convenus avec toutes les parties, et que le Tribunal s'efforçait de rendre une décision motivée dans les plus brefs délais après la clôture de l'audience.