Maresca : un festival de buts ? Je veux juste gagner 1-0

Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a exprimé sa satisfaction quant à la performance de son équipe face à Sunderland, ce dimanche soir, lors de la cinquième journée de Premier League, même s'il aurait préféré une victoire sur le score de 1-0.

Manchester City a décroché une victoire spectaculaire sur le score de 5-3 lors d'un match aussi désordonné que plaisant à l'Etihad Stadium, où Sunderland a mis la pression sur les locaux tout au long de la rencontre.

Maresca avait déclaré en conférence de presse d'avant-match que Sunderland serait leur test le plus difficile jusqu'à présent, et il a ouvert son entretien d'après-match avec la chaîne « Sky Sports » en disant avec le sourire : « J'avais raison ».

Il a ajouté : « Sunderland est une très bonne équipe, solide et dangereuse, mais une fois de plus, nous avons trouvé le moyen de gagner le match, ce qui est important à ce stade ».

Et de poursuivre : « Nous avons aussi encaissé quelques buts avec beaucoup trop de facilité, mais nous n'avons commencé il y a que huit semaines, et nous avons disputé toutes sortes de matches différents, donc nous avons beaucoup appris ».

Il a enchaîné : « Nous avons disputé sept matches officiels, et ils ont tous été différents, ce qui est une bonne chose car nous apprenons de chaque rencontre. C'est une question d'apprentissage, il faut apprendre pour devenir meilleur, et ce ne sera pas différent aujourd'hui, mais nous avons trouvé le moyen de gagner le match ».

Il a continué ses déclarations au sujet de ce festival de buts : « Il y a eu beaucoup trop de buts. Je préfère un 1-0, c'est bien mieux ! ».

Il a conclu : « Je suis content de la performance d'aujourd'hui car nous avons trouvé le moyen de gagner, mais espérons ne pas encaisser trois buts la prochaine fois ».

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