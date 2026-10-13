Maresca ouvre le feu sur les détracteurs de City, tous les regards tournés vers Guardiola

Enzo Maresca a défendu les célébrations des joueurs de Manchester City après la victoire 3-0 face à Liverpool à Anfield, rejetant les critiques adressées à l'équipe et affirmant que ce succès avait été une immense source de joie pour les joueurs et le staff technique, malgré la polémique entourant l'affaire financière du club.

Interrogé sur les doutes émis par certains analystes et médias au sujet des célébrations de City, Maresca a répondu : « Des critiques pour quoi ? Que voulez-vous que nous fassions ? Nous travaillons chaque jour pour gagner des matches, c'est la seule chose à laquelle nous pensons et sur laquelle nous concentrons toute notre attention. »

Il a ajouté : « Pour le reste, ce ne sont que des questions extérieures auxquelles nous devons faire face, mais nous avons ressenti une joie immense sur le terrain, et vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur du bonheur dans le vestiaire. »

La rencontre de dimanche, disputée à Anfield, constituait la première apparition de Manchester City après la décision d'une commission indépendante reconnaissant le club coupable d'accusations liées à la violation des règles financières de la Premier League, une décision dont le club a fait appel.

Au coup de sifflet final, le Norvégien Erling Haaland est apparu très ému devant les supporters de City, parmi lesquels son père Alf-Inge, tandis que Maresca a exprimé sa joie en brandissant les poings, des images qui ont suscité interrogations et critiques dans les médias.

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Dans le même ordre d'idées, le capitaine de l'équipe Ruben Dias a défendu les célébrations des joueurs, en soutenant la position de son entraîneur : « Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit le coach ; c'était une victoire à Anfield, et cela montrait à quel point c'était important pour nous. »

Au sujet de la réaction de l'équipe face à la décision de condamnation, le défenseur portugais a ajouté : « Nous sommes très sereins et nous avons confiance dans le club. »

Les déclarations de Maresca sont intervenues lors de la conférence de presse précédant la confrontation avec le Paris Saint-Germain, prévue mercredi en Ligue des champions, qui représente le premier match de Manchester City à domicile depuis la décision de condamnation.

Les regards se tournent également vers Pep Guardiola, dont la présence est attendue à l'Etihad Stadium pour suivre la rencontre, après avoir dirigé l'équipe pendant 10 ans, une période durant laquelle il a remporté 20 titres, avant son départ à la fin de la saison dernière.

À propos du retour de l'entraîneur espagnol au stade, Maresca a déclaré : « Cet endroit a été comme sa maison pendant 10 ans grâce à ce qu'il a accompli ici. C'est quelque chose d'excitant pour tout le monde, et pour les supporters aussi. » On ne sait pas encore si Guardiola s'adressera aux supporters ou à ses anciens joueurs avant le coup d'envoi.

Guardiola avait adressé un message de soutien à Manchester City sur les réseaux sociaux après l'annonce de la décision de condamnation, affirmant son soutien au club et à ses supporters, en écrivant : « Je veux que chaque supporter de Manchester City dans le monde entier sache que je suis là, et que mon soutien est plus fort que jamais. »

Il a conclu son message ainsi : « Soyons clairs : nous surmonterons cette épreuve ensemble. »