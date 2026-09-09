Manchester City a entamé son parcours en Ligue des champions par une victoire convaincante sur le score de 2-0 face à Porto, au stade du Dragão.

Outre le doublé décisif d'Haaland en seconde période, la jeune étoile montante, le Marocain Abdellah Ouazane, a attiré tous les regards par sa prestation remarquable au milieu de terrain, lors de sa première apparition en tant que titulaire.

Le joueur âgé de 18 ans a dominé les débats, réussissant 54 passes sur 55 et récupérant sept fois le ballon avant d'être remplacé par Mateo Kovacic à la 76e minute.

L'entraîneur Enzo Maresca a exprimé sa satisfaction quant à la détermination collective affichée par l'équipe lors d'un match européen difficile à l'extérieur, mettant en avant la qualité et la profondeur de son effectif.

Dans son analyse de la performance générale à l'issue de la rencontre, le technicien italien a déclaré à Amazon Prime : « Je pense que nous étions capables de marquer davantage de buts, surtout en première période, mais dans l'ensemble, je crois que nous avons mérité de remporter ce match. »

Il a ajouté : « Nous nous sommes créé suffisamment d'occasions pour gagner la rencontre. Nous n'avons pas encaissé beaucoup de buts. Il est normal de concéder quelques occasions ici, alors je suis satisfait de la prestation dans l'ensemble. Je pense que j'ai de la chance, car tous les joueurs de l'équipe sont bons, et cela facilite la tâche de l'entraîneur, qui peut leur accorder à tous du temps de jeu. Je crois que les joueurs alignés ce soir ont été excellents. »

Il a poursuivi : après avoir porté son attention sur la prestation posée de Ouazane sur la grande scène, Maresca a particulièrement salué le jeune joueur, affirmant que ce qu'il avait produit était impressionnant et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il maîtrise ainsi la situation, à la manière de joueurs bien plus expérimentés que lui.

Il a affirmé : « Ce qui est appréciable, c'est que l'on attend d'Haaland, de Ruben Dias et de Mateo Kovacic qu'ils sachent gérer un tel match, mais Abdellah Ouazane n'a jamais été perturbé. Il a été très bon, et je pense que sa prestation a été impressionnante. »