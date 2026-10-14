Maresca : Enrique m'a dit que le Paris Saint-Germain avait eu de la chance face à nous

Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a exprimé ses regrets après la défaite face au Paris Saint-Germain, assurant que son équipe avait livré une bonne seconde période et méritait un meilleur résultat, malgré un retard de trois buts à la pause.

Manchester City a concédé sa première défaite en Ligue des champions cette saison, en s'inclinant à domicile 4-2 face au Paris Saint-Germain, ce mercredi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue.

Après la rencontre, Maresca a déclaré à la chaîne "TNT Sports", dans des propos rapportés par la "BBC" : "Je pense que nous avons bien commencé la rencontre jusqu'au premier but, mais nous avons encaissé le deuxième une minute seulement après, ce qui a provoqué un sentiment négatif au sein de l'équipe."

Il a ajouté : "C'était un peu étrange, car nous étions dans le match jusqu'au premier but, puis nous avons encaissé le deuxième très vite. Nous avons procédé à quelques ajustements à la mi-temps, nous n'avons pas abdiqué, et nous avons été bien meilleurs en seconde période."

L'entraîneur de Manchester City a poursuivi : "Je pense que nous avons perdu un peu d'équilibre lorsque nous pressions l'adversaire, et nous devions modifier notre manière de presser."

Maresca a continué : "Même avec un retard de trois buts en première période, les occasions que nous nous sommes créées après la pause me font penser que nous méritions davantage. Luis (Enrique) m'a dit à la fin du match qu'ils avaient été très chanceux aujourd'hui."

Le technicien a insisté sur la nécessité d'allier efficacité offensive et préservation de l'équilibre : "Il faut être décisif devant le but, mais sans perdre son équilibre."

Maresca adresse un message aux supporters de Manchester City

Maresca a présenté ses excuses aux supporters de Manchester City pour la prestation de l'équipe en première période : "Nous nous excusons assurément pour la première période. Un match de Premier League nous attend samedi, et nous devons poursuivre notre parcours."

Maresca fait référence au match de City contre Ipswich Town à l'Etihad Stadium en championnat d'Angleterre.