L'Italien Enzo Maresca a officiellement débuté sa mission en tant que directeur technique de Manchester City, posant les bases de son nouveau projet, à travers lequel il ambitionne de poursuivre les succès obtenus par le club au cours des années passées.

Lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonctions, Maresca a évoqué sa philosophie de jeu, la difficulté de succéder à Pep Guardiola et l'avenir de plusieurs stars de l'équipe, ainsi que sa vision du marché des transferts et des préparatifs pour la nouvelle saison.

Le choix de l'entraîneur italien est intervenu après avoir mené avec succès Leicester City au titre de Championship, la deuxième division anglaise, lors de la saison 2023-2024, puis remporté la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs avec Chelsea entre 2024 et 2025.

Il s'agit de la troisième expérience de Maresca au sein de Manchester City, après avoir dirigé l'équipe élite et travaillé comme adjoint de Pep Guardiola au sein du staff technique de l'équipe lors de la saison 2022-2023.

Un retour à « la maison »

Maresca a débuté la conférence par un message humain, adressant ses condoléances et son soutien à la famille de Kevin Keegan, avant d'évoquer son sentiment de revenir à Manchester City. Il a déclaré : « Avant de commencer, je voudrais adresser un message et une chaleureuse étreinte à la famille de Kevin Keegan en ce moment. J'ai l'impression d'être rentré à la maison, et mon ressenti est absolument formidable depuis le premier jour. Je suis très heureux d'être ici. »

Maresca a expliqué que sa connaissance préalable du club avait été l'une des principales raisons de son acceptation de la mission. Il a affirmé : « Je connais bien l'institution, et je connais les personnes au sein du club depuis des années. La stabilité du club, avec seulement trois entraîneurs qui se sont succédé en près de vingt ans, reflète la solidité de la structure dirigeante et sa conviction d'accorder du temps aux projets. Depuis que Manchester City m'a contacté, je n'ai eu aucun doute à accepter ce défi. »

L'entraîneur italien a évoqué la situation de l'équipe durant le mercato estival, assurant que la direction travaillait encore à renforcer l'effectif. Il a déclaré : « Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, car nous cherchons à atteindre certains objectifs, mais cela dépend aussi des dynamiques du marché des transferts. Il est probable qu'il reste certaines choses à finaliser, et nous y travaillons déjà. »

Succéder à Guardiola : un privilège et un immense défi

Maresca a reconnu que succéder à Pep Guardiola constitue l'une des missions les plus difficiles du football, mais il y voit un grand honneur. Il a déclaré : « Tout d'abord, c'est un grand privilège d'avoir été choisi par ce club. J'ai dit à plusieurs reprises que Pep est peut-être le meilleur entraîneur du monde de ces vingt ou vingt-cinq dernières années. En même temps, cela représente un formidable défi. »

Il a ajouté : « Si l'on regarde l'histoire des entraîneurs qui sont restés de longues années dans leurs clubs, comme Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger, on constate qu'ils ont fait face à de grands défis. Mon objectif aujourd'hui est de faire les choses bien dès le départ, pour le club et les supporters. »

Maresca a expliqué que la stabilité de la direction de Manchester City lui donnait une grande confiance dans la réussite du projet. Il a déclaré : « L'institution est le facteur le plus important. Ce club n'a connu que trois entraîneurs en environ 17 ans, ce qui est extrêmement rare. Cela me donne confiance dans notre capacité à poursuivre le parcours entamé avec Roberto Mancini, puis Manuel Pellegrini, et enfin Pep Guardiola. »

Sa position sur Rodri et son commentaire sur le communiqué de Chelsea

L'entraîneur italien a abordé l'avenir de Rodri, dont le nom a été associé à un départ ces derniers temps, assurant qu'il ne s'inquiétait pas de ces spéculations. Il a déclaré : « Les grands joueurs sont toujours entourés de rumeurs, c'est normal, surtout après avoir remporté la Coupe du monde et affiché un niveau formidable. N'importe quel entraîneur au monde souhaiterait recruter Rodri, mais il va subir une opération lundi, il a besoin de repos et de récupération, et il nous reviendra ensuite. »

Maresca a refusé d'entrer dans une quelconque polémique au sujet du communiqué publié par Chelsea après son départ. Il a déclaré : « Je me sens chanceux d'avoir travaillé à Leicester et à Chelsea, où nous avons obtenu des succès et une identité claire dans les deux clubs, et je suis reconnaissant pour ces deux expériences. Mais je me concentre désormais entièrement sur Manchester City, et je n'ai rien à ajouter. »

Le directeur technique a révélé la date à laquelle l'ensemble des joueurs rejoindra les entraînements. Il a déclaré : « Le dernier groupe de joueurs nous rejoindra trois ou quatre jours avant le match du Community Shield, et après cela l'équipe au complet sera présente. »

Il a ajouté : « D'ici là, je travaille avec un grand nombre de jeunes joueurs, qui ont beaucoup d'énergie, et certains affichent un niveau très remarquable. Je suis satisfait de ce que je vois. »

Le sort de Jack Grealish et James Trafford

Maresca a évoqué l'avenir de Jack Grealish, assurant qu'il fait partie de l'équipe pour le moment. Il a déclaré : « Jack est ici, c'est un joueur de Manchester City. Ma position est toujours claire : tant qu'un joueur appartient au club, il est de mon devoir de travailler avec lui. J'entretiens une bonne relation avec lui, car il a un grand cœur et une personnalité formidable, et nous verrons ce qu'il adviendra par la suite. »

Il a également commenté la situation du gardien James Trafford, avec qui il avait déjà travaillé dans l'équipe de jeunes. Il a déclaré : « Je connais bien James, il était mon gardien lorsque j'entraînais l'équipe des moins de 23 ans. Mais le mercato est ouvert, tout est possible, et nous verrons ce qu'il adviendra, mais il est actuellement l'un de nos gardiens. »

Maresca estime que l'évolution constante du football impose aux entraîneurs de trouver sans cesse de nouvelles solutions. Il a déclaré : « Tout change au fil du temps, et il faut s'y adapter. Il y a une évolution dans les styles de jeu, comme les coups de pied arrêtés et la défense homme à homme, et il est de notre devoir en tant qu'entraîneurs de trouver les solutions appropriées. »

Les ballons longs deviendront-ils l'arme de City ?

L'entraîneur italien a affirmé que son identité de coach ne différerait pas beaucoup du style qu'il a proposé lors de ses précédentes étapes. Il a déclaré : « J'avais une identité claire avec Leicester et Chelsea, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Manchester City m'a engagé, car certaines idées se rapprochent de ce que proposait l'entraîneur précédent. »

Il a ajouté : « Nous cherchons toujours à presser fort à la perte du ballon, à contrôler le match et à imposer notre style, tout en visant la chose la plus importante dans le football : gagner les matches. »

L'entraîneur italien a évoqué la possibilité de s'appuyer sur les ballons longs, notamment avec la présence du gardien Gianluigi Donnarumma et de l'attaquant Erling Haaland. Il a déclaré : « Cela pourrait être l'une des solutions. Parfois il faut jouer court, et parfois recourir aux ballons longs, selon ce qu'impose l'adversaire. Disposer d'un gardien comme Donnarumma et d'un attaquant comme Haaland nous confère un grand avantage, mais ce ne sera pas la seule solution, car nous devons trouver des solutions variées adaptées aux différents matches. »