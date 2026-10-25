Marcus Thuram déclenche une fin de match complètement folle pour l’Inter, qui s’en sort miraculeusement

Marcus Thuram a sauvé l’Inter d’une première défaite en championnat cette saison. Un but exceptionnel d’Álex Jiménez a longtemps laissé penser que la Fiorentina repartirait avec les trois points, mais l’Inter a tout renversé dans les derniers instants grâce au Français : 2-1.

L’Inter a nettement dominé la première période. Carlos Augusto, Henrikh Mkhitaryan et Marcus Thuram se sont procuré des occasions, mais David de Gea s’est distingué en préservant sa cage inviolée.

Le gardien espagnol a également été vigilant sur la tentative de Pio Esposito, qui pensait tenir l’ouverture du score. De son côté, la Fiorentina guettait les occasions de contre-attaquer, sans parvenir à se créer une véritable occasion de tir.

La situation a changé après la pause. La Fiorentina est davantage sortie de sa réserve et a même ouvert le score. Álex Jiménez a armé une frappe de très loin et envoyé le ballon avec puissance dans la lucarne droite : 0-1.

L’équipe de Cristian Chivu devait soudain courir après le score pour éviter un faux pas en Serie A. Carlos Augusto a placé une tête sur la barre transversale, avant de voir une autre de ses tentatives passer juste au-dessus.

Dans le temps additionnel, l’Inter a fini par inscrire une égalisation méritée. Après une combinaison rapide dans l’axe, Thuram a frappé du gauche et vu le ballon rouler lentement, presque cruellement, jusque dans le petit filet : 1-1.

Alors que la Fiorentina pensait encore repartir de Milan avec un point, elle a subi un dernier coup dur dans l’ultime minute. Thuram a été retenu dans la surface et l’arbitre a désigné le point de penalty. Piotr Zielinski a pris ses responsabilités et offert la victoire à l’Inter : 2-1. L’Inter revient ainsi à hauteur de la Lazio en tête de la Serie A.