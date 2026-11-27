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Marco Rose, l’entraîneur de Bournemouth, n’a pas caché son admiration pour ses joueurs après une soirée européenne historique au Vitality Stadium. Mené au score puis réduit à dix, Bournemouth a renversé le Celta Vigo (2-1) et confirmé sa réputation grandissante sur la scène continentale.

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Bournemouth renverse le Celta

L’incroyable transformation de Bournemouth sous la direction de Rose a franchi un nouveau cap jeudi : le club de Premier League a signé sa dixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. En déplacement sur le terrain du Celta lors de la phase de ligue de la Ligue Europa, Bournemouth semblait promis à une soirée frustrante après l’expulsion de Bafode Diaktie en première période. Menés au score et réduits à dix, les visiteurs se trouvaient dans une situation très défavorable.

Mais une deuxième période pleine de caractère a permis à Alvaro Rodriguez et Rayan de marquer et de renverser la rencontre. L’entraîneur a aussitôt salué la force mentale de ses joueurs, qui ont refusé de s’avouer vaincus malgré les circonstances. « Quelle équipe, quel état d’esprit, quelle énergie ! », a déclaré l’entraîneur allemand après le coup de sifflet final. « Je suis vraiment fier après avoir joué à un de moins et avoir été menés 1-0 », a-t-il confié à BBC Radio Solent.

Souplesse tactique et éclats individuels

Cette remontée ne doit pas qu’à la volonté des joueurs : Rose a également procédé à d’importants ajustements tactiques pour rééquilibrer son équipe après le carton rouge. David Brooks s’est particulièrement distingué dans ce rôle, en comblant un vide en défense que peu l’imaginaient capable de combler. La polyvalence de l’international gallois a permis à Bournemouth de conserver son organisation tout en restant dangereux en contre-attaque durant la seconde période.

Rose a reconnu que cette victoire tenait moins à un système rigide qu’à la capacité des joueurs à répondre présent dans les moments difficiles. « J’ai dit à Ty (Tyler Adams) que, parfois, ce n’est pas une question de tactique, de dispositif ou de ce genre de choses, a expliqué Rose. Brooksy a fait un excellent travail quand nous nous sommes retrouvés à un de moins. Il a joué arrière droit comme s’il l’avait fait pendant dix ans. Nous avons procédé aux changements au bon moment, et chacun a rempli son rôle à un très haut niveau. »

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Un but qui change tout

Le tournant est survenu peu après la pause, lorsque Bournemouth a égalisé, un but qui a complètement changé la dynamique psychologique du match. Une fois le score à égalité, l’équipe anglaise a semblé retrouver de l’énergie et a pressé le Celta haut sur le terrain malgré son infériorité numérique. Rose a souligné que ce but inscrit en début de seconde période avait déclenché la pression incessante qui a finalement conduit au but de la victoire.

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« Nous avons créé cette dynamique après la mi-temps avec le premier but, et nous avons été tout simplement infatigables », a ajouté l’ancien entraîneur du RB Leipzig. Selon lui, la conviction de son groupe a fait la différence : « Nous n’avons jamais cessé de croire en cette victoire. Alors un très, très, très grand bravo à l’équipe. »

Pas de répit pour Bournemouth

Rose et ses joueurs auront peu de temps pour savourer leur exploit européen : Bournemouth retrouvera la Premier League dimanche, avec un déplacement à Craven Cottage pour affronter Fulham. Fort de dix victoires consécutives, le club voudra poursuivre sa belle série en championnat.

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L’attention se portera ensuite de nouveau sur l’Europe jeudi 10 décembre, lorsque Bournemouth recevra le Viktoria Plzen pour son prochain match de Ligue Europa. Une nouvelle victoire à domicile placerait l’équipe de Rose tout près d’une place convoitée parmi les huit premiers et d’une qualification automatique pour la phase à élimination directe.