Marco Borsato fait une apparition au stade et désigne son joueur préféré : « C'est un prodige »

Marco Borsato, supporter de l’AZ, porte une attention particulière au parcours de l’international néerlandais Kees Smit. C’est ce que révèle le chanteur originaire d’Alkmaar dans une longue interview accordée à NH Nieuws.

Ce n’est un secret pour personne : le chanteur suit de très près les performances du club alkmars. Cette semaine, il s’est rendu à Cracovie avec son fils Luca pour assister à la rencontre face au Shakhtar Donetsk.

Mercredi, il a été interrogé à l’issue de la dernière séance d’entraînement des Alkmaarders et a confirmé sa présence au match aller des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, en tant qu’invité du club : « C’est vraiment mon club. Et celui de mon fils aussi. Il est au courant de tout. »

Il regrette toutefois que le club doive souvent céder ses meilleurs éléments trop rapidement. À titre d’exemple, il évoque l’un de ses chouchous : « On voit ce qui se passe avec Kees Smit en ce moment. C’est un prodige. »

« J’aimerais vraiment le garder encore un an chez nous. Ce garçon est déjà considéré dans le monde entier comme un grand talent et il est alors presque impossible de le garder », conclut Borsato.

Smit a disputé 72 matchs officiels avec l’AZ, inscrivant six buts et délivrant dix passes décisives.

Le milieu de terrain, qui compte une sélection en équipe nationale, est sous contrat avec le club jusqu’en milieu d’année 2028. À seulement 20 ans, il pourrait bientôt établir un nouveau record de transfert.