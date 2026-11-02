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Marchegiani n’en revient toujours pas : « En direct, l’arrêt de Maignan donnait l’impression d’un miracle. »

Serie A
Milan AC

Depuis les studios de Sky, Luca Marchegiani a commenté l’arrêt de Maignan face à Spence lors du derby.

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Lors du rendez-vous habituel sur le plateau de Sky Calcio Club, Luca Marchegiani a donné son avis sur le derby de Milan remporté par l’AC Milan. Ancien gardien, il s’est notamment attardé sur l’incroyable arrêt de Maignan face à la tentative de Spence, alors que l’AC Milan menait 2-1 : « Maignan réalise un arrêt extraordinaire, même si le ballon lui arrive juste là. Le tir est à bout portant et il est en mouvement. Neuf fois sur dix, ce ballon finit au fond. Il parvient à dévier le ballon vers le haut, parce qu’il a compris qu’il lui serait impossible de le repousser. Le voir en

direct

donne l’impression d’assister à un miracle, mais même en analysant le ralenti, je trouve qu’il a fait preuve d’une réactivité incroyable. »

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