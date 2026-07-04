Marca : Le Maroc, dernier espoir africain d'un exploit continental après l'élimination du Sénégal et de la Côte d'Ivoire

Le Maroc poursuit son parcours exceptionnel dans cette Coupe du monde et entend confirmer son statut de sérieux outsider face aux grandes nations du football, à commencer par le Canada, pays hôte qui vit un rêve et refuse de le voir s’arrêter, selon le quotidien espagnol Marca.

Dans son article, le journal souligne que « la prochaine étape pour le Maroc consiste à surmonter l’avantage du terrain et du public et à éliminer l’une des trois équipes hôtes », ajoutant que « le Canada se révèle être un adversaire bien plus coriace que prévu, et tenir tête à l’une des équipes sur lesquelles reposent de grands espoirs dans ce tournoi constitue le plus grand défi pour la sélection canadienne ».

Marca précise que « les hommes de Jesse Marsch abordent la rencontre avec un moral au zénith après leur victoire palpitante face à l’Afrique du Sud en seizièmes de finale, signée Yustaquio », précisant qu’ils « ne seront privés que de Koné au milieu de terrain, mais pourront s’appuyer sur un duo offensif redoutable, Jonathan David et Olowaseyi ».

Le journal conclut : « Même les buts de Larin en phase de groupes n’ont pas ébranlé la confiance de l’entraîneur canadien en son duo d’attaquants. Son fort esprit de compétition leur a appris à se battre avec une intensité inédite dans ce tournoi. La sélection canadienne évoluera encore à l’extérieur, mais cette fois-ci soutenue par un public nombreux qui fera le déplacement à Houston pour l’encourager ».

Marca souligne qu’« après l’élimination du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, le Maroc incarne le dernier grand espoir africain d’accomplir un exploit majeur dans cette Coupe du monde », ajoutant que « le Maroc n’est plus un outsider, mais bien l’un des favoris ».

Selon le journal, l’éventualité de retrouver la France, son vieux rival de l’édition 2022, constitue un supplément de motivation pour les hommes de Wahbi, qui devraient aligner un onze type que les supporters marocains connaissent par cœur. précisant que « le Maroc s'appuie sur les performances exceptionnelles de Bono et le leadership d'Achraf pour compléter une équipe dans laquelle Ibrahim apporte une touche magique dans le dernier tiers offensif, avec Bouadi et Sibari comme joueurs phares de la sélection africaine ».