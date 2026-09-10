Ibrahim Maza, milieu offensif du club allemand du Bayer Leverkusen, âgé de 20 ans, est surnommé en Algérie « Mazadona », en référence à la légende du football argentin, Diego Maradona. Il vient d'obtenir sa première nomination pour le Ballon d'Or, dans la catégorie du meilleur jeune talent de l'année.

Maza figure parmi les 10 candidats à ce prix décerné par le magazine français « France Football », aux côtés de la nouvelle recrue de Manchester City, l'international marocain Ayoub Bouaddi.

Selon un rapport du site officiel du Ballon d'Or, Maza est né à Berlin le 24 novembre 2005, d'un père algérien exerçant comme médecin et d'une mère vietnamienne dirigeant une crèche, ses parents s'étant rencontrés durant leurs études dans la ville de Cologne.

Maza a débuté sa carrière à l'académie du Reinickendorfer Füchse, avant de rejoindre en 2018, à l'âge de 12 ans, le Hertha Berlin, où il a intégré une école pour jeunes sportifs.

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Maza s'entraînait de huit heures à dix heures du matin, avant de reprendre l'entraînement de dix-sept heures trente à vingt heures, tandis que son père ajoutait d'autres séances après les matches où il livrait une prestation faible.

La star algérienne a déclaré à propos de cette période : « De huit heures du matin à huit heures du soir, il n'y a pas de temps pour les bêtises, et à la fin de la journée, tu es épuisé. » Il estime que cette routine l'a aidé à acquérir du calme et de la discipline.

Maza a passé 7 saisons au Hertha Berlin, avant de faire ses débuts avec l'équipe première au niveau professionnel en 2023, à l'âge de 17 ans, inscrivant 9 buts en 51 matches.

L'accession au niveau mondial

L'Algérien a rejoint le Bayer Leverkusen en 2025, et a marqué jusqu'en septembre 2026 5 buts en 45 matches. L'un de ses moments les plus marquants a été la passe décisive pour le but de Patrik Schick, lors de la victoire (2-0) contre Manchester City, à l'Etihad Stadium en Ligue des champions.

Leverkusen a refusé une offre de l'Atlético Madrid pour recruter Maza lors du dernier mercato estival, tandis que son entraîneur Kasper Hjulmand a salué son potentiel, déclarant : « Un joueur exceptionnel et un avenir brillant. Une personne exceptionnelle à qui l'on demande beaucoup et qui répond : merci, puis travaille chaque jour et apprend vite. »

Le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, a également salué le désir constant de Maza de progresser et de s'améliorer.

Bien qu'il soit né et ait grandi en Allemagne aux côtés de ses deux frères, Maza a conservé son attachement aux racines de ses parents, passant l'été dans la banlieue d'Alger et l'hiver au Vietnam. Il parle principalement allemand, tout en s'exprimant en vietnamien avec sa mère et en arabe avec son père.

Le changement de nationalité sportive

Maza a représenté les équipes de jeunes de l'Allemagne entre 2022 et 2024, avant de changer de nationalité sportive à la fin de l'année 2024 pour représenter l'Algérie.

Il a disputé 21 matches avec la sélection algérienne, inscrivant deux buts, tous deux lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Enfant, le rêve de Maza était de jouer aux côtés de son compatriote Riyad Mahrez, ancienne star de Manchester City. Il a déclaré à ce sujet : « Je le regardais à la télévision et je rêvais de jouer avec lui », un rêve qui s'est finalement réalisé.

Maza a également participé à la Coupe du monde 2026, où il a joué 4 matches, et il a confié à propos de cette expérience : « Le simple fait d'y participer est une expérience inoubliable. »

Après sa nomination pour le prix du meilleur talent de la saison, Maza s'efforce de garder son équilibre, conformément à ce que lui ont appris ses parents, déclarant à ce propos : « Parfois, la lumière est utile et stimulante, mais je la gère les deux pieds sur terre. »

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