Manuel Neuer a enfreint le règlement et encourt une lourde sanction de la FIFA

Manuel Neuer a enfreint les règles sur la tenue vestimentaire. Lors du match Allemagne-Curaçao (7-1), le gardien allemand portait un maillot de corps blanc sous son équipement vert, ce qui est interdit par le règlement officiel.

Dimanche soir, le portier allemand, aligné dans une tenue verte contre Curaçao, a en effet enfilé un maillot de corps blanc, ce qui est formellement interdit par le règlement de la FIFA.

Avant la rencontre, le responsable matériel lui avait suggéré un maillot à manches longues, mais le gardien a refusé.

Il a alors tranché les manches, rendant son maillot de corps parfaitement visible. Or, le règlement autorise le port d’un tel sous-vêtement uniquement s’il est « de la même couleur que le maillot de football », ce qui n’était manifestement pas le cas.

Le portier du Bayern Munich risque désormais une sanction dont la nature reste à définir par l’instance internationale.

Dimanche dernier, l’Allemagne a largement dominé Curaçao. Samedi prochain, elle affrontera la Côte d’Ivoire, avant d’accueillir l’Équateur le jeudi suivant.